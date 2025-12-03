نتيجة منتخب مصر والكويت.. «المستكاوي» يعلق على الأداء: «سيل من العشوائية»

علّق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على أداء منتخب مصر أمام منتخب الكويت في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وكتب حسن المستكاوي عبر إكس: "‏خسر المنتخب نقطتين في اولي مبارياته في المجموعة أمام منتخب الكويت الذي لعب بواقعية مدركا فارق المستوى، وللمنتخب جمل قليلة ملعوبة وسط سيل من العشوائية الهجومية أهدر محمد الدحام نجم الكويت هدفا لا يضيع من هجمة مرتدة في الدقيقة 81".

واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت فى الوقت القاتل ،في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وافتتح منتخب الكويت التهديف فى الدقيقة 67، بعد كرة عرضية لصالح منتخب الكويت من ركلة ركنية عن طريق محمد دحام ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.

وأدرك منتخب مصر فى الدقيقة 87، عن طريق محمد مجدي قفشة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد نقطة وحيدة، وجاء منتخب الكويت فى المركز الثاني برصيد نقطة أيضاً.