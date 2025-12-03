نتيجة مباراة مصر والكويت| «الكُرات الثابتة كارثة».. هاني رمزي يُحلّل إخفاقات الفراعنة في كأس العرب

وجّه هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، انتقادات لأداء الفراعنة في مباراتهم أمام الكويت، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وقال رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية: "عمرو السولية لم يظهر بالشكل الأمثل، تحركاته داخل الملعب كانت بطيئة ولم تقدّم الإضافة المطلوبة لخط وسط المنتخب في ظل الضغط الهجومي".

وأضاف: "منتخب مصر يعاني من أزمة واضحة في التعامل مع الكرات الثابتة، سواء في تنفيذها أو استغلالها بالشكل الصحيح".

وأشار إلى أن المنتخب لم ينتشر أو يتحرك بشكل جيد داخل الملعب، وهو ما انعكس على غياب الخطورة الهجومية، رغم التفوق في نسبة الاستحواذ.