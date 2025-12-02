أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تكشف عن «Galaxy Z Tri Fold» أول هاتف ثلاثي الطي وتحديث HyperOS 3 يصل أخيرًا إلى تلك الهواتف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

المنافسة تشتد.. سامسونج تكشف عن «Galaxy Z Tri Fold» أول هاتف ثلاثي الطي

بعد أشهر من التسريبات والشائعات، كشفت شركة سامسونج أخيرًا عن هاتفها القابل للطي الأكثر طموحًا حتى الآن.

وطرحت الشركة شكلًا جديدًا كليًا يتجاوز التصميم التقليدي للكتاب، ليُقدم هاتفًا متعدد الطيات حقيقيًا في السوق. بشاشة داخلية ضخمة وتقنيات برمجية ذكية، يهدف الهاتف إلى الجمع بين سهولة حمل الهاتف وإنتاجية الجهاز اللوحي.

"Xreal" تتحدى "أبل".. نظارات واقع معزز مدعومة بأندرويد وذكاء اصطناعي المعزز

تختتم شركة XREAL عام 2025 بإطلاق طراز جديد من نظارات الواقع المعزز للمبتدئين، وهو XREAL 1S. يأتي هذا الطراز بعد XREAL One Pro الأغلى ثمناً (الذي أُعلن عنه في يوليو) في المجموعة، وهو الأول في فئته الذي يوفر تحويلاً تلقائياً من الصور ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد.

تزن النظارات 82 جرامًا وتستخدم زوجًا من شاشات OLED مقاس 0.68 بوصة من صنع سوني بدقة 1920 × 1200 لكل عين ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز

هل هاتفك منها؟ سامسونج تحدث خارطة طريق طرح برامجها لشهر ديسمبر

أصدرت شركة سامسونج خارطة طريق مُعدّلة لطرح تحديثات البرامج لشهر ديسمبر 2025. تكشف الخارطة عن أجهزة جالاكسي المؤهلة لتلقي آخر تحديثات الأمان، بالإضافة إلى وتيرة طرح التحديثات. وتتضمن خارطة هذا الشهر جهاز جالاكسي تاب A11 بلس الجديد.

تُقسّم خريطة إطلاق التحديث إلى فئات شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية. لا تتضمن أحدث خريطة لشهر ديسمبر أي تغييرات على القوائم الشهرية ونصف السنوية

هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3 يصل أخيرًا إلى تلك الهواتف

بعد أشهر من الترقب، تُطلق شركة شاومي أخيرًا أحدث إصدار من نظام HyperOS لمستخدمي هواتفها الذكية الرائدة في الهند. وكانت الشركة قد أطلقت سابقًا تحديث HyperOS 3 عالميًا، والآن، يتلقى مستخدمو هواتف Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra في الهند هذا التحديث رسميًا أيضًا.