قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تكشف عن «Galaxy Z Tri Fold» أول هاتف ثلاثي الطي وتحديث HyperOS 3 يصل أخيرًا إلى تلك الهواتف

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

المنافسة تشتد.. سامسونج تكشف عن «Galaxy Z Tri Fold» أول هاتف ثلاثي الطي 

بعد أشهر من التسريبات والشائعات، كشفت شركة سامسونج أخيرًا عن هاتفها القابل للطي الأكثر طموحًا حتى الآن. 

وطرحت الشركة شكلًا جديدًا كليًا يتجاوز التصميم التقليدي للكتاب، ليُقدم هاتفًا متعدد الطيات حقيقيًا في السوق. بشاشة داخلية ضخمة وتقنيات برمجية ذكية، يهدف الهاتف إلى الجمع بين سهولة حمل الهاتف وإنتاجية الجهاز اللوحي.

"Xreal" تتحدى "أبل".. نظارات واقع معزز مدعومة بأندرويد وذكاء اصطناعي المعزز

تختتم شركة XREAL عام 2025 بإطلاق طراز جديد من نظارات الواقع المعزز للمبتدئين، وهو XREAL 1S. يأتي هذا الطراز بعد XREAL One Pro الأغلى ثمناً (الذي أُعلن عنه في يوليو) في المجموعة، وهو الأول في فئته الذي يوفر تحويلاً تلقائياً من الصور ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد.

تزن النظارات 82 جرامًا وتستخدم زوجًا من شاشات OLED مقاس 0.68 بوصة من صنع سوني بدقة 1920 × 1200 لكل عين ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز

هل هاتفك منها؟ سامسونج تحدث خارطة طريق طرح برامجها لشهر ديسمبر 

أصدرت شركة سامسونج خارطة طريق مُعدّلة لطرح تحديثات البرامج لشهر ديسمبر 2025. تكشف الخارطة عن أجهزة جالاكسي المؤهلة لتلقي آخر تحديثات الأمان، بالإضافة إلى وتيرة طرح التحديثات. وتتضمن خارطة هذا الشهر جهاز جالاكسي تاب A11 بلس الجديد.

تُقسّم خريطة إطلاق التحديث إلى فئات شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية. لا تتضمن أحدث خريطة لشهر ديسمبر أي تغييرات على القوائم الشهرية ونصف السنوية

هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3 يصل أخيرًا إلى تلك الهواتف

بعد أشهر من الترقب، تُطلق شركة شاومي أخيرًا أحدث إصدار من نظام HyperOS لمستخدمي هواتفها الذكية الرائدة في الهند. وكانت الشركة قد أطلقت سابقًا تحديث HyperOS 3 عالميًا، والآن، يتلقى مستخدمو هواتف Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra في الهند هذا التحديث رسميًا أيضًا.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أخبارا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: أداء منتخب مصر امام الكويت يستحق التقدّم

منتخب مصر

75 دقيقة.. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الكويت في كأس العرب

منتخب الكويت

كأس العرب.. منتخب الكويت يباغت منتخب مصر بهدف فى الشوط الثاني

بالصور

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد