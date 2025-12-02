"Xreal" تتحدى "أبل".. نظارات واقع معزز مدعومة بأندرويد وذكاء اصطناعي

تختتم شركة XREAL عام 2025 بإطلاق طراز جديد من نظارات الواقع المعزز للمبتدئين، وهو XREAL 1S. يأتي هذا الطراز بعد XREAL One Pro الأغلى ثمناً (الذي أُعلن عنه في يوليو) في المجموعة، وهو الأول في فئته الذي يوفر تحويلاً تلقائياً من الصور ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد.

نظارات XREAL 1S

تزن النظارات 82 جرامًا وتستخدم زوجًا من شاشات OLED مقاس 0.68 بوصة من صنع سوني بدقة 1920 × 1200 لكل عين ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

عندما تقوم بالتبديل إلى وضع 2D إلى 3D الجديد، ينخفض ​​هذا المعدل إلى 30 هرتز، لكن النظارات لا تزال تهدف إلى تجربة مشاهدة مستقرة مع مجال رؤية 52 درجة، وسطوع 700 شمعة، ودقة ألوان مصنفة عند ΔE < 3.

يعتمد جزء كبير من هذا على شريحة الحوسبة المكانية X1 من XREAL. تقول الشركة إنها قادرة على الحفاظ على زمن وصول منخفض يصل إلى 3 مللي ثانية، وهو أمر مهم لأن شريحة 1S تدعم تتبع الرأس ثلاثي الدرجات من الحرية. هذا يعني أن الشاشة الافتراضية تبقى ثابتة في مكانها حتى مع تحريك رأسك.

كما ذكر مدير منتجات XREAL، تاكاو تاكاياما، أن ميزة تحويل الصور ثلاثية الأبعاد ستأتي أيضًا إلى هاتفي XREAL One وOne Pro الحاليين عبر تحديث حول نافذة إطلاق 1S.



هناك بعض اللمسات الإضافية المُدمجة لتحسين جودة الحياة. الصوت مُضبوط بواسطة Bose، وتحتوي النظارات على أربعة ميكروفونات مصفوفة. يمكن تغيير نفاذية الضوء تلقائيًا بين 0% و35% و100%، حسب درجة العزل التي ترغب بها. يتوفر جهاز 1S بلون واحد هو "الأزرق الصامت".

ميزات نظارات إكس ريال نيو

إلى جانب النظارات، أطلقت XREAL أيضًا ملحقًا جديدًا يُدعى XREAL Neo، وهو بطارية متنقلة مصممة خصيصًا لمستخدمي الواقع المعزز. سعرها 14,580 ينًا، وسيُطرح في أواخر يناير.

فيما تحتوي نظارة Neo على بطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، ومنفذي USB-C، ويمكنه نقل الفيديو إلى نظارات الواقع المعزز أثناء شحن الهاتف. ومن المثير للاهتمام أنه يمكن استخدامه أيضًا كمنصة لأجهزة Nintendo Switch، بما في ذلك Switch 2 الأحدث.

