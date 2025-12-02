هل هاتفك منها؟ سامسونج تحدث خارطة طريق طرح برامجها لشهر ديسمبر 2025

أصدرت شركة سامسونج خارطة طريق مُعدّلة لطرح تحديثات البرامج لشهر ديسمبر 2025. تكشف الخارطة عن أجهزة جالاكسي المؤهلة لتلقي آخر تحديثات الأمان، بالإضافة إلى وتيرة طرح التحديثات. وتتضمن خارطة هذا الشهر جهاز جالاكسي تاب A11 بلس الجديد.

تُقسّم خريطة إطلاق التحديث إلى فئات شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية. لا تتضمن أحدث خريطة لشهر ديسمبر أي تغييرات على القوائم الشهرية ونصف السنوية. إليك القائمة الكاملة لمعرفة الفئة التي ينتمي إليها جهاز Galaxy الخاص بك.



تحديثات أمنية شهرية

Galaxy Z Fold4، Galaxy Z Flip4، Galaxy Z Fold5، Galaxy Z Flip5، Galaxy Z Fold6، Galaxy Z Flip6، Galaxy Z Fold7، Galaxy Z Flip7، Galaxy Z Flip7 FE، W23، W23 Flip، W24، W24 Flip، W25، W25 Flip، W26، Galaxy Z Fold

جالكسي S21 FE 5G، جالكسي S22، جالكسي S22+، جالكسي S22 ألترا، جالكسي S23، جالكسي S23+، جالكسي S23 ألترا، جالكسي S23 FE، جالكسي S24، جالكسي S24+، جالكسي S24 ألترا، جالكسي S24 FE، جالكسي S25، جالكسي S25+، جالكسي S25 ألترا، جالكسي S25 إيدج، جالكسي S25 FE

جالاكسي A56 5G

موديلات الشركات: Galaxy A53 5G، Galaxy A54 5G، Galaxy A55 5G، Galaxy Tab Active5 Pro، Galaxy XCover6 Pro، Galaxy XCover7، Galaxy XCover7 Pro



تحديثات أمنية ربع سنوية

جالكسي زد فولد3 5G، جالكسي زد فليب3 5G

جالكسي S21 5G، جالكسي S21+ 5G، جالكسي S21 ألترا 5G

جالاكسي A13، جالاكسي A13 5G، جالاكسي A23، جالاكسي A23 5G، جالاكسي A33 5G، جالاكسي A73 5G

جالاكسي A04، جالاكسي A04s، جالاكسي A04e، جالاكسي A14، جالاكسي A14 5G، جالاكسي A24، جالاكسي A34 5G

جالاكسي A05، جالاكسي A05s، جالاكسي A15، جالاكسي A15 5G، جالاكسي A25 5G، جالاكسي A35 5G

جالاكسي A06، جالاكسي A06 5G، جالاكسي A16، جالاكسي A16 5G، جالاكسي A26 5G، جالاكسي A36 5G

جالاكسي A07، جالاكسي A17، جالاكسي A17 5G

جالاكسي C55 5G

جالاكسي M13، جالاكسي M13 5G، جالاكسي M23 5G، جالاكسي M33 5G، جالاكسي M53 5G، جالاكسي M04، جالاكسي M14، جالاكسي M14 5G، جالاكسي M34 5G، جالاكسي M44 5G، جالاكسي M54 5G، جالاكسي M05، جالاكسي M15 5G، جالاكسي M35 5G، جالاكسي M55 5G، جالاكسي M55s 5G، جالاكسي M06 5G، جالاكسي M16 5G، جالاكسي M36 5G، جالاكسي M56 5G، جالاكسي M07، جالاكسي M17 5G

جالاكسي F13، جالاكسي F04، جالاكسي F14، جالاكسي F14 5G، جالاكسي F34 5G، جالاكسي F54 5G، جالاكسي F05، جالاكسي F15 5G، جالاكسي F55 5G، جالاكسي F06 5G، جالاكسي F16 5G، جالاكسي F36 5G، جالاكسي F56 5G، جالاكسي F07، جالاكسي F17 5G

جالاكسي تاب إس 6 لايت (2024)، جالاكسي تاب إس 8، جالاكسي تاب إس 8+، جالاكسي تاب إس 8 ألترا، جالاكسي تاب إس 9، جالاكسي تاب إس 9+، جالاكسي تاب إس 9 ألترا، جالاكسي تاب إس 9 FE، جالاكسي تاب إس 9 FE+، جالاكسي تاب إس 10+، جالاكسي تاب إس 10 ألترا، جالاكسي تاب إس 10 FE، جالاكسي تاب إس 10 FE+، جالاكسي تاب إس 10 لايت، جالاكسي تاب إس 11، جالاكسي تاب إس 11 ألترا

Galaxy Tab A9، Galaxy Tab A9+، Galaxy Tab A9+(2025)، Galaxy Tab A11، Galaxy Tab A11+



تحديثات الأمان نصف السنوية

Galaxy A03، Galaxy A03 core

جالاكسي تاب A8

إذا لم يكن جهاز سامسونج الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن غير المرجح أن يتلقى أي تحديثات برمجية. في هذه الحالة، يُفضل الترقية إلى طراز أحدث، إذ تُعد تحديثات الأمان ضرورية لحماية جهازك من الثغرات الأمنية المكتشفة حديثًا. يمكنك الاطلاع هنا على قائمة أجهزة سامسونج المؤهلة للحصول على تحديثات لمدة سبع سنوات أو ست سنوات .