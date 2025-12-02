المنافسة تشتد.. سامسونج تكشف عن «Galaxy Z Tri Fold» أول هاتف ثلاثي الطي

بعد أشهر من التسريبات والشائعات، كشفت شركة سامسونج أخيرًا عن هاتفها القابل للطي الأكثر طموحًا حتى الآن.

وطرحت الشركة شكلًا جديدًا كليًا يتجاوز التصميم التقليدي للكتاب، ليُقدم هاتفًا متعدد الطيات حقيقيًا في السوق. بشاشة داخلية ضخمة وتقنيات برمجية ذكية، يهدف الهاتف إلى الجمع بين سهولة حمل الهاتف وإنتاجية الجهاز اللوحي.

مواصفات و مميزات هاتف Samsung Galaxy Z TriFold



عند فتحه بالكامل، ينفتح هاتف Galaxy Z TriFold على شاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 10 بوصات بدقة 2160 × 1584 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1600 شمعة.

أما الشاشة الخارجية، فتبلغ 6.5 بوصات بدقة Full HD، وتصل درجة سطوعها إلى 2600 شمعة، وهي محمية بطبقة Gorilla Glass Ceramic 2.

كلتا الشاشتين مزودتان بكاميرات سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.



يأتي الجهاز مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite المخصص لأجهزة Galaxy، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، وخيارات تخزين بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

أما الكاميرا الخلفية الثلاثية، فتتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل، مع تقريب بصري 3x. أما البطارية، فهي بسعة 5600 مللي أمبير/ساعة، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، وتدعم الشحن السلكي بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UI 8، ويُقدّم لأول مرة منصة Samsung DeX المستقلة، مما يتيح للمستخدمين الانتقال إلى واجهة سطح مكتب كاملة مباشرةً من اللوحة السريعة. يمكن تشغيل ثلاثة تطبيقات جنبًا إلى جنب على الشاشة الكبيرة، كما أن مفصلات التيتانيوم المزدوجة الجديدة تجعل الطي سلسًا مع الحفاظ على حماية الشاشة الرئيسية. بسمك 3.9 مم فقط عند فتحه ووزن 309 جرامات، يتميز الهاتف أيضًا بمقاومة للغبار والماء وفقًا لمعيار IP48، وشبكة Wi-Fi 7، وتقنية الجيل الخامس 5G.

سعر وتوافر هاتف Samsung Galaxy Z TriFold



سيُطرح الهاتف في ١٢ ديسمبر بسعر ٢٥٠٠ دولار أمريكي (حوالي ٢٫٠٩ لكح روبية). وسيصل إلى الصين وتايوان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة قبل نهاية ديسمبر، بينما ستصل الولايات المتحدة في الربع الأول من عام ٢٠٢٦. يتوفر حاليًا اللون الأسود المُصمم خصيصًا فقط.