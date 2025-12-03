بتصميم مذهل.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

ظهرت تفاصيل جديدة حول هاتف موتورولا الرائد الجديد، حيث نشر مصدر موثوق ما يبدو أنه لمحة أولية عن هاتف موتورولا إيدج 70 ألترا، الذي يعد خليفة إيدج 50 ألترا الذي طرح عام 2024، حيث لم يُطرح هاتف إيدج 60 ألترا هذا العام.

ونقدم إليك أهم مواصفات هاتف موتورولا إيدج 70 ألترا:

هاتف Motorola Edge 70 Ultra

تظهر الصور التي نشرها موقع AndroidHeadlines هاتف Motorola Edge 70 Ultra بلونين مع لمسة نهائية محكمة على اللوحة الخلفية، مما يمنحه مظهرًا مميزًا مقارنة بهاتف Motorola Edge 50 Ultra من عام 2024.

وعن تصميم الهاتف، تقع جزيرة الكاميرا في الزاوية العلوية اليسرى بثلاث عدسات ومن المتوقع أن يكون الإطار معدنيًا، ويضم الجانب الأيمن أزرار التحكم في الصوت والطاقة، في حين يحتوي الجانب الأيسر على مفتاح مخصص قد يخدم وظائف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

هاتف Motorola Edge 70 Ultra



مواصفات موتورولا Edge 70 Ultra

ولم يُكشف عن واجهة الجهاز، لكن من المتوقع أن يحتوي على فتحة كاميرا مركزية بحواف رفيعة، وربما شاشة OLED مسطحة. من المتوقع أن يأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.7 إلى 6.8 بوصة تقريبًا، مع معدل تحديث عالٍ.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ، وهو أقل من معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس الذي سيظهر في الهواتف الرائدة من الفئة الأعلى. تُظهر نتائج Geekbench نتائج 2,636 و7,475 في اختبار النواة الواحدة ومتعددة النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت. سيأتي الهاتف مُحمّلاً مسبقًا بنظام Android 16 المستند إلى واجهة Hello UX.

ولا تزال تفاصيل الكاميرا محدودة، على الرغم من احتمالية وجود وحدة تليفوتوغرافي بيريسكوبية ، بالإضافة إلى مستشعرات أساسية وأخرى فائقة الاتساع مُحسّنة. لم تُكشف بعد معلومات عن البطارية والشحن