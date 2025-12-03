قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مذهل.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف Motorola Edge 70 Ultra
هاتف Motorola Edge 70 Ultra
لمياء الياسين

ظهرت تفاصيل جديدة حول هاتف موتورولا الرائد الجديد، حيث نشر مصدر موثوق ما يبدو أنه لمحة أولية عن هاتف موتورولا إيدج 70 ألترا، الذي يعد خليفة إيدج 50 ألترا الذي طرح عام 2024، حيث لم يُطرح هاتف إيدج 60 ألترا هذا العام.

ونقدم إليك أهم مواصفات هاتف موتورولا إيدج 70 ألترا:

هاتف Motorola Edge 70 Ultra

تظهر الصور التي نشرها موقع AndroidHeadlines هاتف Motorola Edge 70 Ultra بلونين مع لمسة نهائية محكمة على اللوحة الخلفية، مما يمنحه مظهرًا مميزًا مقارنة بهاتف Motorola Edge 50 Ultra من عام 2024.

وعن تصميم الهاتف، تقع جزيرة الكاميرا في الزاوية العلوية اليسرى بثلاث عدسات ومن المتوقع أن يكون الإطار معدنيًا، ويضم الجانب الأيمن أزرار التحكم في الصوت والطاقة، في حين يحتوي الجانب الأيسر على مفتاح مخصص قد يخدم وظائف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

هاتف Motorola Edge 70 Ultra
 

مواصفات موتورولا Edge 70 Ultra 

ولم يُكشف عن واجهة الجهاز، لكن من المتوقع أن يحتوي على فتحة كاميرا مركزية بحواف رفيعة، وربما شاشة OLED مسطحة. من المتوقع أن يأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.7 إلى 6.8 بوصة تقريبًا، مع معدل تحديث عالٍ.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ، وهو أقل من معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس الذي سيظهر في الهواتف الرائدة من الفئة الأعلى. تُظهر نتائج Geekbench نتائج 2,636 و7,475 في اختبار النواة الواحدة ومتعددة النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت. سيأتي الهاتف مُحمّلاً مسبقًا بنظام Android 16 المستند إلى واجهة Hello UX.

ولا تزال تفاصيل الكاميرا محدودة، على الرغم من احتمالية وجود وحدة تليفوتوغرافي بيريسكوبية ، بالإضافة إلى مستشعرات أساسية وأخرى فائقة الاتساع مُحسّنة. لم تُكشف بعد معلومات عن البطارية والشحن

موتورولا هاتف إيدج 50 ألترا هاتف Motorola Edge 70 Ultra ذاكرة وصول عشوائي الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تصعيد روسي أوروبي جديد | بوتين يؤكد جاهزية موسكو للحرب .. واتهامات لفرنسا بالسعي للتدخل في الشأن الأوكراني

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

الإنتهاء من تجهيز 139 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في الدائرة الثالثة بأسيوط

صورة ارشيفية

حملات مكثفة لمواجهة إهدار مياه الشرب بالبحر الأحمر

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد