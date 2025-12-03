سويلم: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل القناطر وفقا لمنظومة الجيل الثاني للري 2.0

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض موقف "مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة" .



وأشار التقرير لانطلاق مرحلة اختبار المنظومة الكهربائية الجديدة لبوابات المفيض، حيث تم البدء بإختبار المنظومة الكهربائية للبوابتين أرقام (٩) و (١٠) من بوابات المفيض، وتمت أعمال الاختبار للبوابتين بنجاح .

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل وتعظيم الاستفادة منها، والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الافتراضى، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر، كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 .

وأضاف أن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة ورفع كفاءة مراقبة البوابات وضمان سهولة تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها بإستخدام أنظمة حديثة، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصرفات فى توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا .

جدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل، وتتكون من (قناة المفيض والتى تضم عدد "١١" بوابة - سد ركامى بطول ٥٢٠ متر - هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى - محطة توليد كهرباء)، بالاضافة لكون القنطرة تمثل جسر برى يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا .



