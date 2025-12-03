قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفل باليوم العالمي ضمن رؤية مصر 2030
سويلم: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل القناطر وفقا لمنظومة الجيل الثاني للري 2.0
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
أخبار البلد

سويلم: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل القناطر وفقا لمنظومة الجيل الثاني للري 2.0

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض موقف "مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة" .


وأشار التقرير لانطلاق مرحلة اختبار المنظومة الكهربائية الجديدة لبوابات المفيض، حيث تم البدء بإختبار المنظومة الكهربائية للبوابتين أرقام (٩) و (١٠) من بوابات المفيض، وتمت أعمال الاختبار للبوابتين بنجاح .

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل وتعظيم الاستفادة منها، والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الافتراضى، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر، كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 .

وأضاف أن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة ورفع كفاءة مراقبة البوابات وضمان سهولة تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها بإستخدام أنظمة حديثة، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصرفات فى توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا .

جدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل، وتتكون من (قناة المفيض والتى تضم عدد "١١" بوابة - سد ركامى بطول ٥٢٠ متر - هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى - محطة توليد كهرباء)، بالاضافة لكون القنطرة تمثل جسر برى يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا .


تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة

الدكتور هانى سويلم مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل التحكم والمراقبة مفيض قناطر إسنا الجديدة الموارد المائية والرى

