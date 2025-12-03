مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

حذّرت الدراسات الطبية من ارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) المعروف بالكوليسترول الضار، باعتباره أحد أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

أفضل المشروبات الطبيعية الحمراء لخفض الكوليسترول الضار

وعلى الرغم من أن الأدوية قد تساعد في ضبط مستويات الكوليسترول، فإن تغيير نمط الحياة واتباع نظام غذائي صحي للقلب يلعب دورًا حاسمًا في الوقاية وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

وأشارت الدراسات إلى أن المشروبات الطبيعية ذات اللون الأحمر، الغنية بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة، تساعد على دعم مستويات الكوليسترول الصحية، وتعزز الدورة الدموية وتحمي القلب بطريقة طبيعية وآمنة، ومن أفضلها:

ـ عصير البنجر:

يُعد عصير البنجر الطازج غنيًا بالنترات ومضادات الأكسدة التي تحسن تدفق الدم وتحارب الجذور الحرة، كما يساعد على خفض ضغط الدم والحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول، مما يدعم وظائف القلب ويقلل خطر أمراض القلب.

ـ عصير الرمان:

عصير الرمان غني بالبوليفينول والأنثوسيانين التي تقلل تكوّن اللويحات الشريانية وتحسّن صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات، ويعد إضافة مثالية للنظام الغذائي الصحي للقلب.

ـ الكركديه:

مشروب الكركديه الأحمر يساعد على خفض الكوليسترول الكلي وكوليسترول LDL والدهون الثلاثية، مع تعزيز مستوى الكوليسترول الجيد (HDL). مضادات الأكسدة الطبيعية فيه تدعم ضغط الدم الصحي ووظائف الكبد، مما يجعله خيارًا فعالًا للحفاظ على صحة القلب.

ـ عصير التوت البري:

عصير التوت البري غير المحلى غني بالفلافونويدات التي ترفع الكوليسترول الجيد (HDL) وتخفض الكوليسترول السيئ (LDL)، كما يقلل الإجهاد التأكسدي ويحمي الشرايين من التلف، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ عصير الطماطم:

الطماطم غنية بالليكوبين، مضاد الأكسدة القوي الذي يساعد على خفض LDL وتقليل التهابات الشرايين، ويعمل شرب عصير الطماطم يوميًا على تحسين الدورة الدموية ودعم صحة القلب.

ـ عصير الفلفل الأحمر:

الفلفل الأحمر غني بالفيتامينات A وC ومضادات الأكسدة التي تقلل الكوليسترول الضار وتزيد الكوليسترول الجيد، مما يدعم صحة القلب والجهاز المناعي بشكل طبيعي.

وتشير الدراسات إلى أن إدراج المشروبات الحمراء الطبيعية في النظام الغذائي اليومي يعد وسيلة فعالة لدعم صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار (LDL) بشكل طبيعي، إلى جانب تعزيز الكوليسترول الجيد (HDL) وتحسين الدورة الدموية، مما يوفر طريقة آمنة وفعالة للحفاظ على الصحة العامة.