نتيجة منتخب مصر والكويت .. «عبدالجليل» يُهاجم الفراعنة: اللاعبون «مبطّلين كورة» والتعادل مُحبط

وجّه محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد تعادله مع الكويت في افتتاح مشواره بكأس العرب، معتبرًا أن المنتخب لم يقدم المستوى المنتظر، وأن اللاعبين ظهروا بلا روح أو تركيز.

وقال عبدالجليل، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن أداء المنتخب بدا وكأن لاعبيه "مبطّلين كرة"، مؤكدًا أن منتخب الكويت لا يُعد من القوى المؤثرة على خريطة الكرة العربية، وكان من المفترض أن يحقق الفراعنة فوزًا مريحًا.

وأضاف أن المنتخب المصري لم يظهر بروح اللعب من أجل اسم بلده، على عكس ما يقدمه منتخبا فلسطين والمغرب من التزام وقتالية داخل الملعب.

وتحدث عبدالجليل عن أبرز السلبيات الفنية، قائلًا إن عمرو السولية تقدّم في العمر ولم يعد قادرًا على الأداء بالقوة نفسها، بينما يتميز محمد النني في التمرير لكنه يعاني في الضغط على المنافس. وأشار إلى أن المنتخب افتقد وجود أفشة في وسط الملعب منذ البداية، مؤكدًا أن دخوله غيّر شكل الفريق.

وأشاد بأداء أكرم توفيق في الجبهة اليمنى، مشيرًا إلى أنه اللاعب الوحيد في قائمة كأس العرب القادر على المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح أنه لا يفضل مشاركة السولية والنني أساسيين في المباراتين المقبلتين أمام الأردن والإمارات، مضيفًا أن محمد شريف قدم مباراة سيئة ولم يكن في مستواه، قائلًا إن عودته من السعودية جاءت دون جاهزية كافية.

وانتقد عبدالجليل قرار الجهاز الفني باستبعاد أحمد عاطف قبل البطولة بيومين فقط، معتبرًا أن ذلك كان خطأ أثّر نفسيًا على اللاعب و«كسر بخاطره»، على حد تعبيره.

وأكد أن المنتخب يمتلك القدرة على العودة إذا تم تصحيح الأخطاء، لكن المواجهات المقبلة ستكون أكثر صعوبة وتتطلب تركيزًا أكبر وروحًا أعلى.