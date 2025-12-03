قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة منتخب مصر والكويت | رسائل تحفيزية ونقد لاذع.. بشير التابعي يفجّر تصريحات قوية بعد التعادل
كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «عبدالجليل» يُهاجم الفراعنة: اللاعبون «مبطّلين كورة» والتعادل مُحبط
لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف
دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور
ساعات تفصل سوهاج عن انطلاق الانتخابات.. 550 مقرًا انتخابيًا لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب
123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر
خبيرة طاقة تحذّر: أكثر من شباك في أوضة واحدة يؤدي للانفصال أو تعدّد الزواج | فيديو
إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «شبانة»: الاستهتار وغياب الانضباط وراء التعادل
لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتيجة منتخب مصر والكويت .. «عبدالجليل» يُهاجم الفراعنة: اللاعبون «مبطّلين كورة» والتعادل مُحبط

مصر والكويت
مصر والكويت
محمد سمير

وجّه محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد تعادله مع الكويت في افتتاح مشواره بكأس العرب، معتبرًا أن المنتخب لم يقدم المستوى المنتظر، وأن اللاعبين ظهروا بلا روح أو تركيز.

وقال عبدالجليل، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن أداء المنتخب بدا وكأن لاعبيه "مبطّلين كرة"، مؤكدًا أن منتخب الكويت لا يُعد من القوى المؤثرة على خريطة الكرة العربية، وكان من المفترض أن يحقق الفراعنة فوزًا مريحًا.

وأضاف أن المنتخب المصري لم يظهر بروح اللعب من أجل اسم بلده، على عكس ما يقدمه منتخبا فلسطين والمغرب من التزام وقتالية داخل الملعب.

وتحدث عبدالجليل عن أبرز السلبيات الفنية، قائلًا إن عمرو السولية تقدّم في العمر ولم يعد قادرًا على الأداء بالقوة نفسها، بينما يتميز محمد النني في التمرير لكنه يعاني في الضغط على المنافس. وأشار إلى أن المنتخب افتقد وجود أفشة في وسط الملعب منذ البداية، مؤكدًا أن دخوله غيّر شكل الفريق.

وأشاد بأداء أكرم توفيق في الجبهة اليمنى، مشيرًا إلى أنه اللاعب الوحيد في قائمة كأس العرب القادر على المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح أنه لا يفضل مشاركة السولية والنني أساسيين في المباراتين المقبلتين أمام الأردن والإمارات، مضيفًا أن محمد شريف قدم مباراة سيئة ولم يكن في مستواه، قائلًا إن عودته من السعودية جاءت دون جاهزية كافية.

وانتقد عبدالجليل قرار الجهاز الفني باستبعاد أحمد عاطف قبل البطولة بيومين فقط، معتبرًا أن ذلك كان خطأ أثّر نفسيًا على اللاعب و«كسر بخاطره»، على حد تعبيره.

وأكد أن المنتخب يمتلك القدرة على العودة إذا تم تصحيح الأخطاء، لكن المواجهات المقبلة ستكون أكثر صعوبة وتتطلب تركيزًا أكبر وروحًا أعلى.

منتخب مصر محمد عبدالجليل افتتاح مشواره بكأس العرب الكويت كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

جانب من الفيديو المتداول

استدرج الفتيات مقابل مبالغ مالية وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. القصة الكاملة

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تصعيد روسي أوروبي جديد | بوتين يؤكد جاهزية موسكو للحرب .. واتهامات لفرنسا بالسعي للتدخل في الشأن الأوكراني

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

الإنتهاء من تجهيز 139 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في الدائرة الثالثة بأسيوط

صورة ارشيفية

حملات مكثفة لمواجهة إهدار مياه الشرب بالبحر الأحمر

بالصور

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد