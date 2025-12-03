نتيجة منتخب مصر والكويت | رسائل تحفيزية ونقد لاذع.. بشير التابعي يفجّر تصريحات قوية بعد التعادل

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب الكويت قدّم أداءً حماسيًا أمام منتخب مصر في المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى أن لاعبيه كانوا مدفوعين بحافز كبير بسبب مواجهة منتخب كبير مثل مصر. ورغم هذا الحماس، توقّع التابعي أن المنتخب الكويتي سيخسر أمام الإمارات في المباراة المقبلة.

وقال التابعي، في تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC"، إن المدير الفني للمنتخب المصري، حلمي طولان، سيعقد محاضرة قوية للاعبين بعد التعادل مع الكويت.

وتابع: "حلمي طولان هيفرم لاعبي مصر، وهذا اللقاء سيكون نقطة انطلاق لتحول كبير في أداء الفريق، خاصة في المباراتين المقبلتين أمام الأردن والإمارات".

كما عبّر التابعي عن تعجبه من اعتراض محمد شريف على استبداله في المباراة، مؤكدًا أن هذا التصرف غير معتاد منه، وأنه لا يقبله شخصيًا كمدرب.

وأشار إلى أن مروان حمدي يُعد مكسبًا كبيرًا لمنتخب مصر، لكنه يعاني من عصبية قد تؤثر على أدائه في بعض الأوقات.

وشدد على أهمية التعامل مع الضغوط النفسية وتوجيه اللاعبين بشكل سليم، معتبرًا أن هذه الخطوات ستكون حاسمة في تحقيق الفوز في المباريات المقبلة.