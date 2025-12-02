طعام غير متوقع يحمي من السرطان والسكري والضغط

يعد العدس بمختلف أنواعه من الأطعمة الشعبية الشهيرة في مختلف دول العالم ولكن هل تعلم أنه يساعد في الحماية من امراض خطيرة مثل السكري والسرطان.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب تجعلك تتناول العدس باستمرار.

الحماية من الأمراض



تشير الدراسات إلى أن تناول العدس بانتظام يعزز الصحة الجيدة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري والسمنة وأمراض القلب والسرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي.

قد يكون للمركبات النباتية ( البوليفينول ) الموجودة في العدس تأثيرات قوية بشكل خاص.

قد تكون البوليفينولات مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة (تحارب تلف الخلايا)، ووقائية للأعصاب (تحافظ على صحة الدماغ) كما تُظهر الدراسات أن العدس قد يُحسّن مستويات الكوليسترول لدى مرضى السكري كما أن بطء تأثير العدس على مستويات السكر في الدم (أي أن مؤشره الجلايسيمي منخفض) قد يُساعد في الوقاية من داء السكري أو السيطرة عليه.

ترتبط البقوليات عمومًا بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

تساعد الألياف الموجودة في العدس، إلى جانب خصائصه المضادة للأكسدة، على درء تلف الخلايا ومنع نمو السرطان.

ومن الواضح أن الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ، التي تشمل البقوليات مثل العدس، يمكن أن يتمتعوا بنتائج صحية أفضل.

خفض ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم على مكافحة الآثار الضارة للملح، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم . يحتوي نصف كوب من العدس الأحمر المطبوخ والمقسّم على أكثر من 270 مليجرامًا من البوتاسيوم.

كما أن ارتفاع مستوى البروتين في العدس يجعله بديلاً ممتازاً للحوم الحمراء، مما يُساعد على ضبط ضغط الدم.

تحذير: العدس غني ببعض الأحماض الأمينية الأساسية، لذا يُنصح بدمجه مع الحبوب الكاملة لموازنة نظامك الغذائي.