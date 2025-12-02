أعراض مرض الكساح وعلاقته بفيتامين شهير

يعد مرض الكساح من أخطر المشكلات الصحية التي يخشي الآباء والأمهات إصابة أطفالهم بها.. ولكن هل تعلم أنها ترتبط بفيتامين د بشكل قوي.

يؤدي النقص الحاد في فيتامين د لدى الأطفال إلى الإصابة بمرض الكساح.

أعراض الكساح

وفقا لما ذكره موقع NHS نكشف لكم أهم أعراض الكساح ما يلي:

أنماط النمو غير الصحيحة بسبب انحناء العظام أو انحنائها خاصة في الساقين.

ضعف العضلات.

ألم العظام غير المبرر.

تشوهات في المفاصل.



يعد حدوث تشوهات المفاصل بدرجة كبيرة أمر انادرا جدًا ولكن قد يعاني الأطفال المصابون بنقص فيتامينات خفيف من ضعف وآلام في العضلات .

لذا من المهم معرفة نسبة فيتامين د في جسم الأم خلال فترة الحمل وقياس نسبته في جسم الاطفال بعد الولادة.