تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

أصبحت النودلز واحدة من أكثر الوجبات السريعة انتشارًا بين الأطفال والشباب خلال السنوات الأخيرة، بسبب سهولة تحضيرها وتعدد نكهاتها.

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

إلا أن الإفراط في تناولها قد يحمل أضرارًا صحية خطيرة قد يجهلها كثيرون، خاصة فيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي وخطر الإصابة بالسرطان.

وأثار الدكتور رامي نخلة، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، حالة من الجدل بعد نشره مقطع فيديو مدته 31 ثانية عبر حسابه على «فيسبوك». يظهر في الفيديو أحد أنواع النودلز داخل متجر عالمي، وعليه تحذير واضح بأن المنتج قد يسبب السرطان ويؤثر على الخصوبة.

وقال الدكتور رامي بدهشة: «هو الأجانب عندهم صراحة للدرجة دي؟ الشركة كاتبة إن النوع ده بيصيب السرطان وبيؤثر على الخصوبة».

المقطع انتشر سريعًا وحقق تفاعلًا كبيرًا، حيث عبّر المتابعون عن صدمتهم، معتبرين أن هذه المنتجات يجب أن تُمنع من الأسواق بسبب أضرارها المحتملة.

مخاطر النودلز الصحية

وهناك العديد من المخاطر التي تصاحب تناول النودلز بسبب مكوناتها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “مايو كلينك”، من أبرز هذه المكونات ومخاطرها ما يلي:

ـ زيت النخيل:

يشكّل زيت النخيل جزءًا أساسيًا من مكونات النودلز، وقد أثبتت الدراسات أنه يسبب:

التهابات في الشرايين

زيادة خطر الجلطات

تأثيرات سلبية على القلب والأوعية الدموية

ـ الصمغ العربي المستخدم لثبات الشكل:

تحتوي النودلز على مواد تجعلها متماسكة، ومنها الصمغ العربي، الذي قد يسبب:

السمنة

زيادة الوزن، خصوصًا لدى الأطفال

ـ مادة "مونو صوديوم جلوتاميت":

وهي مادة كيميائية معززة للنكهة، وقد تسبب عند الإفراط في تناولها:

تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي:

صداعًا وإجهادًا

زيادة الشهية ما يؤدي لزيادة الوزن

هل يجب تجنب النودلز تمامًا؟

يتفق الأطباء على أن تناول النودلز بشكل متكرر قد يشكل خطورة، وخاصة للأطفال، نظرًا لقيمتها الغذائية المنخفضة وارتفاع محتواها من المواد الصناعية والدهون.

ويؤكد المختصون أن الاعتدال هو الحل، مع ضرورة التوعية بخطورة الاعتماد على الوجبات السريعة كمصدر غذائي أساسي.