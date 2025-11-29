قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
آية التيجي

أصبحت النودلز واحدة من أكثر الوجبات السريعة انتشارًا بين الأطفال والشباب خلال السنوات الأخيرة، بسبب سهولة تحضيرها وتعدد نكهاتها.

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

إلا أن الإفراط في تناولها قد يحمل أضرارًا صحية خطيرة قد يجهلها كثيرون، خاصة فيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي وخطر الإصابة بالسرطان.

وأثار الدكتور رامي نخلة، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، حالة من الجدل بعد نشره مقطع فيديو مدته 31 ثانية عبر حسابه على «فيسبوك». يظهر في الفيديو أحد أنواع النودلز داخل متجر عالمي، وعليه تحذير واضح بأن المنتج قد يسبب السرطان ويؤثر على الخصوبة.

وقال الدكتور رامي بدهشة: «هو الأجانب عندهم صراحة للدرجة دي؟ الشركة كاتبة إن النوع ده بيصيب السرطان وبيؤثر على الخصوبة».

المقطع انتشر سريعًا وحقق تفاعلًا كبيرًا، حيث عبّر المتابعون عن صدمتهم، معتبرين أن هذه المنتجات يجب أن تُمنع من الأسواق بسبب أضرارها المحتملة.

علاقة النودلز والإصابة بالسرطان


مخاطر النودلز الصحية

وهناك العديد من المخاطر التي تصاحب تناول النودلز بسبب مكوناتها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “مايو كلينك”، من أبرز هذه المكونات ومخاطرها ما يلي:

ـ زيت النخيل:

يشكّل زيت النخيل جزءًا أساسيًا من مكونات النودلز، وقد أثبتت الدراسات أنه يسبب:

التهابات في الشرايين

زيادة خطر الجلطات

تأثيرات سلبية على القلب والأوعية الدموية

علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

ـ الصمغ العربي المستخدم لثبات الشكل:

تحتوي النودلز على مواد تجعلها متماسكة، ومنها الصمغ العربي، الذي قد يسبب:

السمنة

زيادة الوزن، خصوصًا لدى الأطفال
ـ مادة "مونو صوديوم جلوتاميت":

وهي مادة كيميائية معززة للنكهة، وقد تسبب عند الإفراط في تناولها:

تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي:

صداعًا وإجهادًا

زيادة الشهية ما يؤدي لزيادة الوزن

علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

هل يجب تجنب النودلز تمامًا؟

يتفق الأطباء على أن تناول النودلز بشكل متكرر قد يشكل خطورة، وخاصة للأطفال، نظرًا لقيمتها الغذائية المنخفضة وارتفاع محتواها من المواد الصناعية والدهون.

ويؤكد المختصون أن الاعتدال هو الحل، مع ضرورة التوعية بخطورة الاعتماد على الوجبات السريعة كمصدر غذائي أساسي.

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

