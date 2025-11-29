الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

مع دخول فصل الشتاء يبدأ كثيرون بالشعور بالكسل وزيادة الشهية، ما يجعل البعض يخشى اكتساب الوزن.

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

وأكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن الشتاء على عكس المتوقع هو أفضل موسم لخسارة الوزن إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح.

وشدد القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، على أن الجسم في الطقس البارد يعمل بمعدل أعلى لحرق السعرات مقارنة بفصل الصيف، ويمكن خسارة الوزن بإتباع هذه النصائح:

ـ زيادة الحرق للحفاظ على حرارة الجسم:

يوضح د. القيعي أن الجسم في الأجواء الباردة يستهلك طاقة أكبر لتدفئة نفسه، وهو ما يرفع معدل الحرق بشكل طبيعي دون أي مجهود إضافي.

ـ تنشيط الدهون البنية :

وهي نوع من الدهون المفيدة التي تنشط مع انخفاض درجات الحرارة، وتعمل على حرق الدهون البيضاء الضارة لإنتاج الحرارة، ما يعزز فقدان الوزن.

ـ تنظيم الشهية رغم زيادتها:

ورغم أن الجوع يزداد نسبيًا في الشتاء، إلا أن الالتزام بروتين ثابت للوجبات يجعل الشهية أكثر انتظامًا ويساعد على الالتزام بالنظام الغذائي.

كيف نستغل الشتاء لخسارة الوزن بشكل أسرع؟

ـ وجبة إفطار دافئة ومشبعة:

يؤكد د. القيعي أن الإفطار الغني بالألياف والبروتين مثل الشوفان بالمكسرات، البيض مع الخضار، أو الزبادي اليوناني مع الشيا يساعد على تثبيت السكر في الدم وتقليل الجوع بقية اليوم.

ـ شرب الماء حتى دون عطش:

يشرح أن الإحساس بالعطش يقل في الشتاء، لكن الماء ضروري للحرق وعملية التمثيل الغذائي. ينصح بشرب 6–8 أكواب يوميًا على الأقل.

ـ سوائل دافئة بدون سعرات:

مثل الشاي الأخضر، الزنجبيل، القرفة، والينسون، وهي مشروبات تساعد على التدفئة وزيادة الحرق وتقليل الشهية.

ـ زيادة الحركة اليومية:

لا يُشترط تمرين لساعات؛ فالمشي 10–15 دقيقة بعد كل وجبة يساعد على تحسين الهضم وتقليل امتصاص الدهون.

ـ تمارين المقاومة مرتين أسبوعيًا:

يؤكد القيعي أن تمارين المقاومة في الشتاء تعطي نتائج أسرع لأن العضلات تستهلك طاقة أعلى لتدفئة الجسم.

ـ تجنب الحلويات الشتوية:

مثل السحلب، الكاكاو المُحلى والحلاوة الطحينية. وينصح بالبدائل الصحية مثل: سحلب لايت ـ كاكاو خام بدون سكر ـ مشروبات عشبية دافئة

ـ النوم الكافي:

قلة النوم ترفع هرمونات الجوع، وهو أمر شائع في الشتاء. الهدف هو 7 ساعات يوميًا على الأقل.

الشتاء… أسرع موسم للتخسيس

اختتم د. معتز القيعي تصريحه مؤكدًا أن الشتاء ليس موسم زيادة الوزن كما يعتقد البعض، بل فرصة مثالية لخسارته، إذا حافظ الشخص على تقسيم الوجبات، شرب الماء بانتظام، وزيادة الحركة اليومية.

وأشار إلى أن استغلال برودة الجو كعامل مساعد يساعد في الوصول إلى أفضل فورمة قبل حلول الصيف.