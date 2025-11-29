قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون الخليجي قلق بسبب القتال وتدهور أوضاع السودان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
آية التيجي

مع دخول فصل الشتاء يبدأ كثيرون بالشعور بالكسل وزيادة الشهية، ما يجعل البعض يخشى اكتساب الوزن. 

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

وأكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن الشتاء على عكس المتوقع هو أفضل موسم لخسارة الوزن إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح.

وشدد القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، على أن الجسم في الطقس البارد يعمل بمعدل أعلى لحرق السعرات مقارنة بفصل الصيف، ويمكن خسارة الوزن بإتباع هذه النصائح:

ـ زيادة الحرق للحفاظ على حرارة الجسم:

يوضح د. القيعي أن الجسم في الأجواء الباردة يستهلك طاقة أكبر لتدفئة نفسه، وهو ما يرفع معدل الحرق بشكل طبيعي دون أي مجهود إضافي.

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

ـ تنشيط الدهون البنية :

وهي نوع من الدهون المفيدة التي تنشط مع انخفاض درجات الحرارة، وتعمل على حرق الدهون البيضاء الضارة لإنتاج الحرارة، ما يعزز فقدان الوزن.

ـ تنظيم الشهية رغم زيادتها:

ورغم أن الجوع يزداد نسبيًا في الشتاء، إلا أن الالتزام بروتين ثابت للوجبات يجعل الشهية أكثر انتظامًا ويساعد على الالتزام بالنظام الغذائي.

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

كيف نستغل الشتاء لخسارة الوزن بشكل أسرع؟

ـ وجبة إفطار دافئة ومشبعة:

يؤكد د. القيعي أن الإفطار الغني بالألياف والبروتين مثل الشوفان بالمكسرات، البيض مع الخضار، أو الزبادي اليوناني مع الشيا يساعد على تثبيت السكر في الدم وتقليل الجوع بقية اليوم.

ـ شرب الماء حتى دون عطش:

يشرح أن الإحساس بالعطش يقل في الشتاء، لكن الماء ضروري للحرق وعملية التمثيل الغذائي. ينصح بشرب 6–8 أكواب يوميًا على الأقل.

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

ـ سوائل دافئة بدون سعرات:

مثل الشاي الأخضر، الزنجبيل، القرفة، والينسون، وهي مشروبات تساعد على التدفئة وزيادة الحرق وتقليل الشهية.

ـ زيادة الحركة اليومية:

لا يُشترط تمرين لساعات؛ فالمشي 10–15 دقيقة بعد كل وجبة يساعد على تحسين الهضم وتقليل امتصاص الدهون.

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

ـ تمارين المقاومة مرتين أسبوعيًا:

يؤكد القيعي أن تمارين المقاومة في الشتاء تعطي نتائج أسرع لأن العضلات تستهلك طاقة أعلى لتدفئة الجسم.

ـ تجنب الحلويات الشتوية:

مثل السحلب، الكاكاو المُحلى والحلاوة الطحينية. وينصح بالبدائل الصحية مثل: سحلب لايت ـ كاكاو خام بدون سكر ـ مشروبات عشبية دافئة

ـ النوم الكافي:

قلة النوم ترفع هرمونات الجوع، وهو أمر شائع في الشتاء. الهدف هو 7 ساعات يوميًا على الأقل.

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟


الشتاء… أسرع موسم للتخسيس

اختتم د. معتز القيعي تصريحه مؤكدًا أن الشتاء ليس موسم زيادة الوزن كما يعتقد البعض، بل فرصة مثالية لخسارته، إذا حافظ الشخص على تقسيم الوجبات، شرب الماء بانتظام، وزيادة الحركة اليومية.
وأشار إلى أن استغلال برودة الجو كعامل مساعد يساعد في الوصول إلى أفضل فورمة قبل حلول الصيف.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
خسارة الوزن في الشتاء الحرق في البرد دهون بنية نصائح لإنقاص الوز نصائح لإنقاص الوزن د معتز القيعي زيادة الشهية في الشتاء الرجيم في الشتاء أفضل طرق التخسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الاهلي

بعد اعتداء جماهير الجيش الملكي..الأهلي يطلب زيادة سيارات تأمين حافلة الفريق

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الاهلي

الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

نيمار

العين صابتهم.. تراجع مفاجئ في مستوى 8 نجوم عالميين| إيه الحكاية ؟

ثقب عملاق فوق الأطلسي

ثقب عملاق يظهر فوق الأطلسي ويثير قلق العلماء.. ماذا سيحدث؟

الذكاء الاصطناعي

التحذير من مشاركة الأسرار والبيانات مع روبوتات المحادثة .. ماذا حدث؟

بالصور

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يفتح ملف الأذى الزوجي.. أسباب تدفع الزوج لإيذاء زوجته

لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد