إزالة مخالفات بناء بمنطقة خدمات حي الدبلوماسيين – التجمع الخامس

تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال مبانٍ مخالفة بسطح القطع (1–2–3–4–5 / S) بمنطقة خدمات حي الدبلوماسيين بالتجمع الخامس.

بناءً على تعليمات المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالتصدي لجميع أنواع المخالفات والقضاء عليها.

وتحت إشراف المهندس نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، والمهندس المشرف العام على التنمية، وبمشاركة مديري التنمية والأمن بالتجمع الخامس.

كما تم إيقاف تعديلات معمارية مخالفة بالقطعة 180 بحي الدبلوماسيين.

ويجري حاليًا استكمال باقي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات لضمان الالتزام الكامل بكود البناء والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.