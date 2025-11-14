قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
كيفية إضافة الأبناء والزوجة على بطاقه التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع جهود الشركات التابعة في التعامل مع تجمعات الأمطار بالمحافظات

تجمعات مياه الأمطار
تجمعات مياه الأمطار
آية الجارحي

تابع المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود الشركات التابعة في التعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها عدد من المحافظات، والتي تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وذلك في إطار استعدادات الشركات وتمركزات المعدات طبقًا لخطة الطوارئ والانتشار السريع.

وأكد المهندس أحمد جابر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الشركات التابعة على مستوى المحافظات، تحسبًا للتقلببات الجوية، مشيرًا إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان التدخل الفوري ورفع آثار الأمطار أولًا بأول.

متابعة مستمرة على مدار الساعة

وأوضح أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، التي تعمل بالتنسيق المباشر مع غرف عمليات الشركات التابعة، لضمان إدارة الموقف الميداني بكفاءة وسرعة.

وتابع رئيس الشركة القابضة أعمال سحب تجمعات المياه بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، والتأكد من سرعة التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار.

المهندس أحمد جابر شحاتة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب موجة الأمطار الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير

600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة

اهتمام كبير بسيناء .. الوزراء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الريف الجديد بعد افتتاحه

الدكتور هاني عودة عواد

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

موضوع خطبة الجمعة اليوم

هلا شققت عَن قلبِهِ؟.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بالصور

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد