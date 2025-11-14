رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع جهود الشركات التابعة في التعامل مع تجمعات الأمطار بالمحافظات

تابع المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود الشركات التابعة في التعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها عدد من المحافظات، والتي تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وذلك في إطار استعدادات الشركات وتمركزات المعدات طبقًا لخطة الطوارئ والانتشار السريع.

وأكد المهندس أحمد جابر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الشركات التابعة على مستوى المحافظات، تحسبًا للتقلببات الجوية، مشيرًا إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان التدخل الفوري ورفع آثار الأمطار أولًا بأول.

متابعة مستمرة على مدار الساعة

وأوضح أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، التي تعمل بالتنسيق المباشر مع غرف عمليات الشركات التابعة، لضمان إدارة الموقف الميداني بكفاءة وسرعة.

وتابع رئيس الشركة القابضة أعمال سحب تجمعات المياه بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، والتأكد من سرعة التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار.