محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار في بيلا .. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جهود كسح مياه الأمطار بمركز ومدينة بيلا تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا باستمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار.

كلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

كما وجه برفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.