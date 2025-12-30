نداء من وزارة النقل للمواطنين: وعيكم هو الضمان الأول لسلامة مرفق المترو والـLRT

تأكيدا على دور المواطن كشريك أصيل في الحفاظ على مرافق الدولة، أطلقت وزارة النقل نداءً عاجلاً ضمن حملتها التوعوية "سلامتك تهمنا". تهدف هذه المبادرة إلى التصدي لبعض الممارسات الخاطئة التي تصدر من قِبل قلة من مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، حرصاً على سلامة الجميع وضمان استدامة هذه الخدمات المتطورة.

أهم السلوكيات التي تهدف الحملة للحد منها

تتطلع الوزارة من خلال تعاون الجمهور إلى التنبيه ضد مجموعة من الأفعال التي تؤثر سلباً على جودة الخدمة وسلامة الركاب، ومن أبرزها:

-محاولات الركوب بدون استخراج تذكرة، مما يعد إهداراً للمال العام المخصص لتطوير الخدمة.

- التدخل في عمل الأبواب الأوتوماتيكية ومحاولة فتحها بعد إغلاقها، وهو ما يعرض حياة الركاب للخطر ويسبب أعطالاً تقنية.

- التواجد على حافة الأرصفة أثناء دخول القطارات، مما يهدد السلامة الشخصية بشكل مباشر.

- الكتابة على الجدران أو تشويه المظهر الحضاري للمحطات والعربات.

دورك كمواطن مسؤول

تعتبر وزارة النقل أن الالتزام بمعايير الأمان ليس مجرد قانون، بل هو ثقافة مجتمعية تبدأ من الفرد. إن اتباع الإرشادات الموضحة داخل المحطات والمشاركة في توعية الآخرين يساهم بشكل مباشر في الآتي:

- الحماية الكاملة للأرواح ومنع وقوع الحوادث.

- الحفاظ على الممتلكات العامة التي هي ملك لكل المصريين.

- ضمان استمرار تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والسرعة.

تؤكد الوزارة أن هذه المرافق صُممت لخدمة المواطن في المقام الأول، وبقاءها في حالة ممتازة يعتمد بشكل كبير على وعي المستخدم ورقابته الذاتية.