طلاب تكنولوجيا السكك الحديدية بجامعة سوهاج يتدربون داخل ورش مترو الأنفاق

نفذت جامعة سوهاج برنامج تدريبي ميداني متميز لطلاب المستوى الرابع ببرنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم، داخل ورش مترو الأنفاق بالقاهرة، في سابقة تُنفذ لأول مرة لطلاب الجامعة.

بما يعكس توجه الجامعة نحو ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي داخل مواقع العمل الحقيقية.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان التدريب استهدف ٤٠ طالبًا، ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الجامعة لتطوير البرامج التطبيقية، ورفع كفاءة الخريجين.

جامعة سوهاج

ودعم منظومة التعليم التكنولوجي بما يخدم خطط الدولة في تطوير قطاع النقل حيث شمل التدريب دراسة مكونات قطار المترو، والتعرف على إجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل منظومة المترو.

ومن جانبه، أكد الدكتور احمد عبد الرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم أن التدريب استمر علي مدار أربعة أيام، وتم داخل ورش مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني، حيث تم التعرف على أنظمة الإشارات (السيمافورات).

ومنظومات التغذية الكهربائية الهوائية، فضلًا عن الخط الثالث الذي يعمل بنظام كهربائي مختلف، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل في مجال النقل الذكي.

وذكر الدكتور مؤيد محمد منسق برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية أن البرنامج صُمم بعناية ليمكّن الطلاب من الاحتكاك المباشر ببيئة العمل.

والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في تشغيل وصيانة مترو الأنفاق، بما يعزز جاهزيتهم المهنية بعد التخرج، ويؤكد نجاح الشراكات التدريبية مع الجهات المتخصصة.