فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينقذ شابا من جروح نافذة في القلب والرئة

نجح فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد تعرضه لطعنة نافذة بالقلب والرئة، اظهرت كفاءة الفريق الطبي والتعامل الفوري مع الحالة، مما مكن من إنقاذ حياة الشاب وإعادته إلى حالة مستقرة،.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة سوهاج، أن المستشفيات الجامعة مجهزه علي مستوي عالي من الكفاءه، الي جانب الأطقم الطبية المتميزة القادرة علي التعامل مع الحالات الطارئة بالغة الخطورة على مدار الساعة، مقدما الشكر لكافة الفرق الطبية والتمريضية علي مايبذلوه من مجهودات لإنقاذ حياة المرضي.

مستشفى سوهاج الجامعي

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الحالة استلزمت تدخلاً جراحيًا عاجلًا ودقيقًا، حيث أُجريت عملية استكشافية للصدر أسفرت عن اكتشاف جرح نافذ بالبطين الأيسر للقلب مصحوب بنزيف غزير، تم السيطرة عليه بنجاح، إلى جانب إصلاح جرح نافذ بالفص السفلي للرئة اليسرى.

وأكد الدكتور احمد كمال، التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات تعمل وفق منظومة طبية متكاملة تضم تجهيزات حديثة وأطقمًا طبية وتمريضية مدرّبة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وسريعة في الحالات الحرجة، مشيرًا إلى انه تم نقل المريض للعناية المركزة عقب الجراحة لاستكمال العلاج والمتابعة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عصام البدري، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن سرعة التشخيص والتدخل الجراحي كانت العامل الحاسم في إنقاذ المريض، لافتًا إلى أن الفريق الطبي نجح في إصلاح الجروح وتركيب أنبوبتين صدريتين بالجهة اليسرى، وأن حالة المصاب مستقرة حاليًا وتخضع للمتابعة الدقيقة داخل العناية المركزة.

أجري الجراحة الدكتور عصام البدري رئيس القسم، والدكتور أيمن عبدالغفار استاذ بالقسم ، والدكتور محسن صابر، والدكتور محمد أبو السعود، والدكتور محمد أيمن طبيب مقيم، والطبيب عبدالحميد هريدي، بينما تولى فريق التخدير كل من الدكتور محمد السيد، والدكتور عبدالله طارق، والدكتور أحمد عاشور إلى جانب فريق التمريض مستر عاطف، ومستر كريم.