احذر غرف الدارك ويب,, خطر يهدد دخول الأطفال والمراهقين على الإنترنت
شراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين مصر وروسيا.. أبرز ملفات زيارة لافروف للقاهرة
مصرع عامل سقط من سقالة داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر
سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات

نورهان حفظي
نورهان حفظي
ندى سويفى

ألقت مباحث الجيزة القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين فى قضية حيازة مواد مخدرة بمنطقة الهرم.

كانت محكمة جنايات الهرم قضت بالسجن سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه للمتهمة بتهمة تعاطى المخدرات.

تعود الواقعة عندما تلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث مفاده تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر "نورهان حفظي" لنشرها مقاطع مخلة وتحريض على الفسق وحيازتها لمخدر الآيس بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتها كمية لمخدر الآيس، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

