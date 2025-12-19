تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجيت، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي، للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم على استاد الكلية الحربية ضمن الجولة الثانية من مسابقة كأس عاصمة مصر.

تشكيل بتروجيت ضد الإسماعيلي

ويجلس حامد حمدان على مقاعد بدلا بتروجيت.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

عمر صلاح في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمود شديد، محمد علي عكاشة، بدر موسى، ومحمد دودو.

وفي خط الوسط دفع سيد عيد بكل من مصطفى جابر، أحمد بحبح، آدهم حامد، وتوفيق محمد.

ويقود هجوم الفريق الثنائي بركات حجاج وسيكو سونكو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد غنيم، حامد حمدان، امادو با، مصطفى البدري، رشيد أحمد، محمود مرسى، عمر رضا، عبد الله دياباتيه، ومحمد خليفة.

ويسعى بتروجت إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على حجز بطاقة التأهل، خاصة بعدما أنهى استعداداته للمباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة واضحة في تقديم أداء قوي أمام منافس بحجم الإسماعيلي.