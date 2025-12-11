تشكيل بتروجت ووادى دجلة في كأس عاصمة مصر

أعلن سيد عيد المدير الفني لبتروجت، ومحمد الشيخ مدرب وادي دجلة، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في مواجهة يبحث خلالها كل فريق عن انطلاقة قوية وخطف أول ثلاث نقاط.

تشكيل بتروجت أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: عمر صلاح

عمر صلاح الدفاع: محمود شديد – بركات حجاج – أحمد بحبح – توفيق محمد

محمود شديد – بركات حجاج – أحمد بحبح – توفيق محمد الوسط: أدهم حامد – محمد علي عكاشة – مصطفى الجمل

أدهم حامد – محمد علي عكاشة – مصطفى الجمل الهجوم: بدر موسى – محمد دودو – سيكو سونكو

بدر موسى – محمد دودو – سيكو سونكو

تشكيل وادي دجلة أمام بتروجت

حراسة المرمى: عمرو حسام

عمرو حسام الدفاع: شادي ماهر – عمر عدلي – سيف تقا – أحمد دحروج

شادي ماهر – عمر عدلي – سيف تقا – أحمد دحروج الوسط: البهنسي – هشام محمد – محمد عبدالعاطي

البهنسي – هشام محمد – محمد عبدالعاطي الهجوم: زياد أسامة – فرانك بولي – وينفول كوبينا

زياد أسامة – فرانك بولي – وينفول كوبينا

ترتيب المجموعة الثانية

يقع الفريقان في المجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر، والتي تضم:

بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

جوائز البطولة

تشهد البطولة منافسة قوية هذا الموسم بعد إعلان قيمة الجوائز المالية:

البطل: 10 ملايين جنيه

10 ملايين جنيه الوصيف: 4 ملايين جنيه

4 ملايين جنيه المركز الثالث: 2 مليون جنيه

2 مليون جنيه المركز الرابع: 1.5 مليون جنيه

مباراة بتروجت ووادى دجلة تعد اختبارًا مبكرًا لطموحات الفريقين في مجموعة قوية، وسط توقعات بصراع شرس على المراكز المؤهلة للدور التالي.