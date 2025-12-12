تحذير الأرصاد: أمطار متوقعة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارًا بارد على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

الظواهر الجوية

وذكرت الهيئة- في بيان، أنه متوقع أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة.. و فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 19 12

دمنهور 19 12

وادى النطرون 20 13

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 20 13

رفح 19 14

رأس سدر 21 15

نخل 20 05

كاترين 12 01

الطور 22 13

طابا 18 12

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 11

مطروح 20 12

السلوم 19 10

سيوة 20 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 27 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 24 20

الفيوم 20 11

بني سويف 20 10

المنيا 22 09

أسيوط 21 08

سوهاج 21 10

قنا 22 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 10

الوادى الجديد 23 08

أبوسمبل 23 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 28 19

المدينة 22 10

الرياض 23 13

المنامة 26 22

أبوظبى 30 20

الدوحة 29 22

الكويت 22 12

دمشق 14 05

بيروت 19 13

عمان 12 07

القدس 13 07

غزة 20 14

بغداد 17 12

مسقط 27 20

صنعاء 24 09

الخرطوم 31 18

طرابلس 20 14

تونس 19 11

الجزائر 16 05

الرباط 17 11

أما درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 09 01

إسطنبول 14 09

إسلام آباد 22 10

نيودلهى 22 13

جاكرتا 23 24

بكين 03- 08-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 10 02

أثينا 18 08

روما 15 04

باريس 12 07

مدريد 11 06

برلين 07 02

لندن 12 05

مونتريال 07- 10-

موسكو 05 05-

نيويورك 03 01-

واشنطن 04 00

نواكشوط 28 16

أديس أبابا 24 10