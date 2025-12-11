الأرصاد تكشف خريطة الطقس والأمطار حتى بداية الأسبوع القادم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الخميس، وبعد غد الجمعة، حيث تستمر الأجواء الباردة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح على أغلب أنحاء البلاد، مع طقس معتدل الحرارة نهارًا.

حالة الطقس الأيام القادمة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر خلال اليومين القادمين، بطقس بارد في الصباح الباكر، يميل للاعتدال نهارًا، وبارد ليلًا على معظم المناطق.

يظل نشاط الشبورة المائية من التاسعة مساءً وحتى الثالثة صباحًا، هو العامل المؤثر خلال الطقس الأيام القادمة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

فرص الأمطار الأيام القادمة

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار خلال الطقس الأيام القادمة، حيث تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة 12 ديسمبر على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك بشكل متقطع.

كما تتجدد فرص الأمطار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع بداية الأسبوع خلال الفترة من الأحد 14 ديسمبر وحتى الثلاثاء 16 ديسمبر على فترات متفرقة.

يشهد الطقس الأيام القادمة، أحيانًا حركة نشاط للرياح خلال الفترة من بداية الأسبوع القادم أيضًا، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة الأيام القادمة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على مختلف المناطق، والتي تتراوح بين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنها تواصل متابعة التغيرات الجوية بشكل مستمر، مع إصدار تحديثات دورية حال حدوث أي مستجدات في حالة الطقس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 19 12 
دمنهور 19 12 
وادى النطرون 20 13
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 19 13 
الزقازيق 20 13 
شبين الكوم 19 12 
طنطا 19 12 
دمياط 20 14 
بورسعيد 20 15 
الإسماعيلية 21 12 
السويس 21 11 
العريش 20 14 
رفح 20 14 
رأس سدر 21 15 
نخل 20 06 
كاترين 12 01 
الطور 21 12 
طابا 19 12 
شرم الشيخ 23 15 
الإسكندرية 19 12 
العلمين 19 11 
مطروح 20 12 
السلوم 19 10 
سيوة 20 08 
رأس غارب 22 12 
الغردقة 23 13 
سفاجا 22 13 
مرسى علم 23 15 
شلاتين 27 19 
حلايب 24 20 
أبو رماد 27 18 
رأس حدربة 24 20 
الفيوم 20 11 
بني سويف 20 10 
المنيا 22 09 
أسيوط 21 09 
سوهاج 21 10 
قنا 22 09 
الأقصر 22 10 
أسوان 23 11 
الوادى الجديد 23 08 
أبوسمبل 23 11

