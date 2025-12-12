قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليون جنيه شهريا.. أزمة جديدة تواجه الزمالك
المراقبة الجوية في مرمى الاتهام.. "أجواء أوروبا الموحدة" تفشل في مواجهة تأخيرات الطيران 2025
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. آخر تحديث
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
العاصفة القاتـ لة تودي بحياة 7 فلسطينيين وتكشف هشاشة مأوى النازحين في غزة ​
هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-12-2025
الأمم المتحدة: 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان في الضفة الغربية
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر
تحذير الأرصاد: أمطار متوقعة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى
الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025  مقابل الجنيه المصري على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار الرسمي الان

سجل سعر الدولار مستويات مستقرة في بداية تعاملات اليوم بدون أي تغيير وبالتوازي مع تعطل العمل في البنوك البالغ قوامها 36 بنكًا حكوميًا وخاصاً.

سعر الدولار

انخفاض الدولار

وانخفض سعر الدولار في ختام تعاملات أمس الخميس، ليفقد سعره نحو 9 قروش .

سعر الدولار

وانتهى العمل في البنوك خلال الساعات السابقة بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي المحلي.

آخر تحديث لسعر الدولار 

سجل آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

أقل سعر دولار 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،الكويت الوطني،البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.47 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك  "التنمية الصناعية،بيت التمويل الكويتي،ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.48 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول،العقاري المصري العربي"

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك "نكست، HSBC،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،سايب، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري،مصر،فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي الكويتي، قناة السويس”

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر

بلغ سعر أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان،قطر الوطني QNB، القاهرة"

سعر الدولار متوسط سعر الدولار استقرار الدولار انخفاض الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

عروس المنوفية

كان بيخبط دماغها في حيطة الحمام.. خالة عروس المنوفية تكشف مفاجآت مدوية

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

ترشيحاتنا

أذكار الصباح الثابتة عن النبي

أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها فى هذا اليوم المبارك

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

الزكاة

ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد