اقتصاد

بانخفاض 10 قروش .. سعر الدولار في البنك المركزي يوم الخميس

سعر الدولار في البنك المركزي
علياء فوزى

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 47.60 جنيه للبيع، مقارنة 47.70 جنيه للبيع بالمستهل. 

وتراجع أيضا متوسط سعر الدولار اليوم الخميس بقيمة 7 قروش مقارنة بسعر الأمس ليسجل 47.46 .

وشهد سعر الدولار في البنوك اليوم حالة من الاستقرار و التراجع في أغلبها،

وخلال السطور التالية نستعرض اليوم الخميس11 ديسمبر  2025،أسعار الدولار  ، بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات

سعر الدولار في مصر  

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  تنمية الصادرات عند 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  القاهرة نحو  47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية حوالي 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلى الكويتي، لنحو 47.50 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع. 

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، بنك الشركة المصرفية، الأهلي المتحد،  الكويت الوطنى، كريدي أجريكول ) نحو  47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي، قطر الوطني، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، نكست، التجاري الدولي CIB، العربي الأفريقي) حوالي  47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

ونزل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، المصري الخليجي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول،  التعمير والإسكان) ليسجل  47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك لنحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع. 

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي التجاري، البركة) عند 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو  47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

47.49 جنيه للبيع.

