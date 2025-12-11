قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025.. مواجهات نارية في اليوم الأول
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الخميس
الأرصاد تكشف خريطة الطقس والأمطار حتى بداية الأسبوع القادم
مفاجأة.. قريباً المتجر الإلكتروني لخدمة جماهير الزمالك على مستوى العالم
روسيا: أنظمة الدفاع الجوي في موسكو تعترض 15 طائرة مسيرة قادمة من أوكرانيا
عودة كأس العرب.. مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
اقتصاد

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل  تعاملات اليوم الخميس  11 ديسمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر  

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلى الكويتي، قناة السويس، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي) نحو  نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( تنمية الصادرات، بنك الشركة المصرفية) لنحو  47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، الأهلي المتحد) ليصل 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي،إتش إس بي سي HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي) حوالي  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطنى، المصري الخليجي، الأهلي، مصر، قطر الوطني ) ليسجل  47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري،  البركة، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، القاهرة، التعمير والإسكان) نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك لنحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع. 

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو  47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في  البنك المركزي نحو 47.56 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

47.60 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

47.56 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

47.61 جنيه للبيع.

