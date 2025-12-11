قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025.. مواجهات نارية في اليوم الأول
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الخميس
الأرصاد تكشف خريطة الطقس والأمطار حتى بداية الأسبوع القادم
مفاجأة.. قريباً المتجر الإلكتروني لخدمة جماهير الزمالك على مستوى العالم
روسيا: أنظمة الدفاع الجوي في موسكو تعترض 15 طائرة مسيرة قادمة من أوكرانيا
عودة كأس العرب.. مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
رياضة

مفاجأة.. قريباً المتجر الإلكتروني لخدمة جماهير الزمالك على مستوى العالم

الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة سبورتس لينك للتسويق الرياضي مفاجأة بشأن القلعة البيضاء بعد تعرضها للأزمات الأخيرة.

القلعة البيضاء 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سبورتس لينك للتسويق الرياضي عبر تصريحات إذاعيه: “نادي الزمالك نادي كبير من أكبر الأندية في أفريقيا والشرق الأوسط، قريباً افتتاح المتجر الإلكتروني لنادي الزمالك والمتجر الرئيسي اول متجر في تاريخ النادي بسور نادي الزمالك، قريباً المتجر الإلكتروني لخدمة جماهير الزمالك على مستوى العالم”.

الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراته أمام بلدية المحلة قبل مواجهة سموحة بكأس مصر

وكان قد قرّر مسئولو نادي الزمالك، تقديم طلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل تأجيل مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ووفقًا لجدول البطولة، فإن الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 بكأس مصر يوم 27 ديسمبر في تمام الثانية والنصف ظهرًا  على ستاد المقاولون العرب.


يأتي طلب نادي الزمالك تأجيل المباراة أمام بلدية المحلة بسبب ضيق الوقت بينها وبين مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

وفي سياق آخر، استقر مسؤولو نادي الزمالك على عقد اجتماع مع مدافع الفريق حسام عبد المجيد فور عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لحسم ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، مع وضع بند يسمح له بالاحتراف الخارجي مستقبلاً.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفض عبد المجيد عدة عروض من أندية مكسيكية وبرتغالية، مفضلًا الانتظار لحسم مستقبله مع الزمالك أولًا. 

ويطلب اللاعب أن يتضمن العقد الجديد بندًا يتيح له الرحيل للاحتراف الخارجي بشروط مالية تضمن استفادة النادي، وبما يحقق له حلم خوض تجربة احترافية في الوقت المناسب.

ويؤكد مسؤولو الزمالك أنهم تلقوا موافقة مبدئية من اللاعب على التجديد، مع التمسك بإدراج هذا الشرط في العقد، وهو ما سيتم مناقشته رسميًا خلال الجلسة المرتقبة عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني.

وكشف إسلام عبد المجيد، شقيق اللاعب ووكيله، أن حسام يحصل حاليًا على راتب قدره مليون ونصف المليون جنيه فقط في الموسم، مشيرًا إلى رغبة اللاعب في تقدير أكبر يتناسب مع دوره وتألقه مع الفريق.

ويذكر أن حسام عبد المجيد يتواجد حاليًا مع المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

