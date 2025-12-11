دورتموند يتعادل مع جليمت وبودو ويواصل المعاناة بدوري الأبطال

تعادل فريق بوروسيا دورتموند مع نظيره بودو جليمت بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح جوليان براندت التسجيل لصالح دورتموند في الدقيقة 18، قبل أن يعادل هيثم العصام النتيجة لجليمت في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، أحرز براندت هدف دورتموند الثاني في الدقيقة 51، لكن فريق جليمت نجح في إدراك التعادل مرة أخرى عن طريق ينس بيتر هاوجي في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

بهذه النتيجة، يحتل دورتموند المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، بينما يبقى بودو جليمت في المركز الثاني والثلاثين برصيد 3 نقاط، مواصلًا معاناته في البطولة القارية.