أرسنال يكتسح كلوب بروج 3-0 ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزًا كبيرًا على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب جان بريدل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-26.

وسجل أهداف اللقاء نونو مادويكي هدفين في الدقيقتين 25 و47، بينما أضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثالث في الدقيقة 56، ليحافظ أرسنال على سجله المثالي ويجمع العلامة الكاملة في البطولة.

وفي مباراة أخرى، خسر فريق نابولي الإيطالي أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب الفريق البرتغالي.

ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

أرسنال يتصدر المجموعة برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في جميع مبارياته الست، وسجل 17 هدفًا وتلقى هدفًا واحدًا.

كلوب بروج في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، جمعها من انتصار وتعادل وخسارة 4 مواجهات، سجل 8 أهداف وتلقى 16 هدفًا.

نابولي في المركز الثالث والعشرين برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وخسارة 3 مباريات، سجل 6 أهداف وتلقى 11.

بنفيكا في المركز الخامس والعشرين برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة 4 مباريات، سجل 6 أهداف وتلقى 8.

تشكيل أرسنال ضد كلوب بروج

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – نورجارد – هينكابي – لويس سكيلي

خط الوسط: مارتين زوبيمندي – ميكيل ميرينو – مارتين أوديجارد

الهجوم: نونو مادويكي – فيكتور جيوكيريس – جابرييل مارتينيلي