منتخب مصر الأول يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم أفريقيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي تنطلق ٢١ ديسمبر الجاري بالمغرب .

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية في الچيم، ثم بعض الجمل الفنية تحت اشراف أعضاء الجهاز الفني للمنتخب .

كما شهد المران التدريب بالكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

حضر مران منتخب مصر الدكتور مصطفي أبو زهرة و الأستاذ محمد أبو حسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و الدكتور مصطفي عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.