ماني يدعم صلاح: لا تحزن ولا تنكسر ستظل أسطورة رغم أنف الحاقدين

أعرب ساديو ماني نجم منتخب السنغال والنصر السعودي عن دعمه لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر الوني وفريق ليفربول الإنجليزي بعد أزمته مع الهولندي آرني سلوت مدرب الريدز.

قال ساديو ماني عبر إنستجرام :منذ أن جاء محمد صلاح إلى ليفربول والبطولات عادت من جديد… أقولها وأنا في كامل وعيي: محمد صلاح هو السبب الحقيقي في تتويج ليفربول بكل ألقابه الأخيرة.

ماني تابع وقال: لكن يا صديقي… هم يعاملون أي لاعب إفريقي بأسوأ معاملة يريدون الإفريقي آلة تعمل بلا توقف، فإذا توقفت لحظة… لن يسأل عنها أحد، ويُرمى في الخلف كأنه لا شيء!

واصل ماني: هكذا يعاملون كل إفريقيا… فلا تحزن يا صلاح، ولا تنكسر..أنت أسطورة… وستظل أسطورة رغم أنف كل الحاقدين والحاسدين والكارهين في إنجلترا كلها.