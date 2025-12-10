أشقاء رفعت: وليد دعبس لم يتأخر علينا في شيء ونعتبره أباً لنا

قال محمود ومحمد رفعت، أشقاء لاعب الكرة الراحل أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت إنهم يتوجهوا بخالص الشكر والتقدير للدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، على دعمه المستمر وتواصله الدائم معهم منذ رحيل أحمد.

وأكد أشقاء رفعت أن الدكتور وليد لم يتأخر علينا في أي شيء، وكان حريصًا دائمًا على متابعتنا بشكل دوري.

ووجه الثنائي الشكر للدكتور وليد دعبس بعد صرف جميع مستحقات أحمد رفعت بالكامل، وعلى الموقف الإنساني المحترم معهم منذ وفاة رفعت.

وأضافا أن أحمد رفعت كان يعتبر وليد دعبس مثل والده وصرح بذلك قبل وفاته ونحن ايضا نعتبره والد لنا لانه لم يتأخر في اي شيء علينا.