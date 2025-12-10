إذا كنتِ من عشّاق البيتزا، فبيتزا اللحمة المفرومة هي واحدة من أكثر الأنواع المحبوبة غنية بالنكهات، وسهلة جداً في التحضير، ومناسبة للفطور أو العشاء أو عزومات آخر الأسبوع .

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

المكوّنات:

1 عجينة بيتزا جاهزة أو محضّرة منزلياً

250 جرام لحمة مفرومة

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

1/2 كوب صلصة طماطم

1 ملعقة صغيرة زعتر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير لعمل البيتزا باللحمة المفرومة:

1. سخّني الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.

2. افردي عجينة البيتزا في صينية مناسبة وادهنيها بصلصة الطماطم.

3. وزّعي اللحمة المفرومة فوق العجينة ثم أضيفي البصل والثوم والزعتر.

4. رشي الجبن الموزاريلا على الوجه بشكل متساوٍ.

5. ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة 15–20 دقيقة أو حتى يذوب الجبن ويصبح لونه ذهبياً شهيّاً.

المصدر هيلثي لاين