أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
مرأة ومنوعات

ينسف الوزن الزائد ويمنع السرطان.. اكتشف فوائد نوع خضار شهير

انقاص الوزن
انقاص الوزن
اسماء محمد

يعد الكرفس من الأكلات التى تساعد على انقاص الوزن ولكن هل تعلم أنه يحمى من السرطان

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم فوائد الكرفس

منع الإصابة بالسرطان

قد تساعد المركبات النباتية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في الكرفس على الوقاية من السرطان عن طريق تحييد  الجذور الحرة  (جزيئات غير مستقرة يمكن أن تتراكم في الخلايا وتتلف جزيئات أخرى) وقد وجدت الدراسات المخبرية أن الأبيجينين عامل وقائي كيميائي ضد السرطان، مما يعني أنه قد يمنع أو يؤخر تطور السرطان أو انتشاره أو عودته.

يُعتقد أن مركباً نباتياً آخر في الكرفس، وهو اللوتولين، يقي من السرطان عن طريق التدخل في مسارات الإشارات الخلوية المشاركة في نمو الأورام.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر.

إدارة الوزن

بما أن الكرفس منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية، فهو عنصر مفيد في نظام غذائي صحي للتحكم بالوزن.

يتكون الكرفس بشكل أساسي من الماء، ويحتوي على 9 سعرات حرارية فقط لكل ساق كبيرة، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة للمساعدة في الحفاظ على ترطيب الجسم والشعور بالشبع.

يتناغم الكرفس جيداً مع الحمص أو غيره من أنواع الصلصات الغنية بالعناصر الغذائية، مثل صلصة تزاتزيكي.

يعزز النكهات ويضيف قواماً مميزاً للأطباق، مثل السلطات والشوربات واليخنات.

يعزز تكوين الخلايا العصبية

تكوين الخلايا العصبية كما تعزز مركبات الفلافونويد الموجودة في الكرفس نمو وحماية مسارات الشبكة العصبية تدعم مركبات الفلافونويد تدفق الدم الصحي، وتجديد الأنسجة العصبية، وتساعد في تقليل خطر تلف الأعصاب الذي قد يؤدي إلى التدهور المعرفي.

الكرفس فوائد الكرفس انقاص الوزن السرطان

