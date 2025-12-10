قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ جنوب سيناء يبحث تحديث مُخطط مدينة الطور لتحويلها لقطب تنموي وسياحي |صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق
القصة الكاملة لشاب هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل في سوهاج
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات باكستانية تحمل 100 طن للفلسطينيين بغزة
أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه

أفشة
أفشة
حمزة شعيب

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن إصابة محمد مجدي أفشة في عضلة السمانة، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة الأردن ضمن بطولة كأس العرب.

وأشار “جاب الله” إلى أن طبيب المنتخب الثاني تواصل معه لتنسيق الحالة، بهدف تحديد مدة غياب اللاعب عن الملاعب، ووضع برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل المناسب.

وأوضح طبيب الأهلي أن “أفشة” سيخضع لفحص طبي خلال مران الفريق غدًا للاطمئنان على حالته، وسط متابعة دقيقة لضمان جاهزيته قبل مواجهة إنبي، المقررة مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواصل الفريق تدريباته بمدينة نصر، وسط حرص الجهاز الفني على تجهيز البدلاء لمواجهة الفريق البترولي، في ظل احتمالية غياب أفشة عن اللقاء.

طبيب الاهلي افشة منتخب مصر الثاني الاهلي وانبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

تعبيرية

ننشر قائمة بأسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية في المحافظات..تعرف عليهم

ترشيحاتنا

أرشيفيه

اغلاق صناديق الاقتراع في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

الدكتورة ياسمين فؤاد

القومي للمرأة يهنئ ياسمين فؤاد لفوزها بجائزة صندوق نوبل للاستدامة

«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض

«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض

بالصور

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد