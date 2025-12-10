أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة

حذّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن النظام الدولي يقترب بقوة من حرب باردة ثانية، في ظل تنامي تحسب الولايات المتحدة والدول الغربية من صعود كل من الصين وروسيا الاتحادية.

وقال أبو الغيط، خلال محاضرته بعنوان «التطورات العالمية وانعكاساتها على المنطقة» والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، إن العالم يشهد عودة واضحة إلى أجواء التنافس العسكري والحشد والاستعداد للمواجهات، وهي ملامح تشبه بدايات الحرب الباردة الأولى.

وأوضح أن الصين قوة صاعدة واضحة، في مقابل القوة المهيمنة التقليدية الزائلة، والتي تمثل تحالفًا بين بريطانيا والولايات المتحدة.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة امتداد للإمبراطورية البريطانية منذ مفاهيم الحكم الأولى، مع اعتمادها على القوة البحرية لفرض الهيمنة والسيطرة.



