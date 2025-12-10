أبو ريدة يسلم فلامنجو البرازيلي كأس ديربي الأمريكتين

سلم المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى لكرة القدم بالفيفا ورئيس اتحاد الكرة المصري، كأس ديربي الأمريكتين إلى فريق فلامنجو البرازيلي، نيابة عن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال مراسم أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج فلامنجو باللقب بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2–1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن بطولة كأس القارات للأندية، ليضمن الفريق البرازيلي مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس التحدي.

وشهدت المباراة حضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة القطري، وعدد من أعضاء مجلس الفيفا، الذين شاركوا في مراسم تتويج فلامنجو بطل ديربي الأمريكتين.

ويعد هاني أبو ريدة أقدم عضو بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وواحدًا من أبرز الشخصيات في الفيفا، وهو ما يعكس أهمية وجوده على منصة التتويج وتسليم الكأس تقديرًا لمكانته داخل الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية.