فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
تعطل ChatGPT على أجهزة أندرويد.. مطور التطبيق تكشف التفاصيل والحلول
فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Mi Chat
الأهلي يستعد للتفاوض مع الرجاء لحسم انتقال يوسف بلعمري
طرائف الرؤساء.. شخص يفتح باب حمام الطائرة بالخطأ أمام ترامب
رياضة

بطل نصف العالم.. موعد مواجهة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي بقطر

بيراميدز
بيراميدز
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن نادي بيراميدز فى حال فوز علي فلامنجو في بطولة كاس الانتركونتنال.

كأس الانتركونتنال

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز يصل قطر ويضرب موعد مع فلامينجو البرازيلي يوم السبت القادم فى كاس الانتركونتنال".

وتابع :"وفى حالة فوز بيراميدز باذن الله سيصبح أول نادى مصرى يحقق هذا الانجاز بالتوفيق لممثل مصر وافريقيا".

بيراميدز 

وكان قد ضرب فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس موعدًا ناريًا مع بيراميدز؛ بعد أن حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال 2025" بفوز مستحق على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان فلامنجو صاحب المبادرة الهجومية، حيث افتتح جيورجيان دي أراسكايتا التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن ينجح خورخي سانشيز في إدراك التعادل لكروز أزول مع نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 44. 

وفي الشوط الثاني، عاد أراسكايتا ليوقع على هدف التأهل بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء، مانحًا الفريق البرازيلي بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

تأهل فلامنجو يضعه في مواجهة قوية مع بيراميدز، الذي كان قد أقصى الأهلي السعودي بثلاثية مقابل هدف في ربع النهائي، لتتشكل مواجهة أمريكية–أفريقية مرتقبة على بطاقة العبور للنهائي.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي إنتركونتيننتال 2025

تقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساءً على ملعب أحمد بن علي، في مواجهة سيتحدد من خلالها بطل "كأس التحدي" وصاحب بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

وسيكون الفائز من بيراميدز وفلامنجو على موعد مع مواجهة كبرى أمام باريس سان جيرمان يوم 17 ديسمبر الجاري، في ختام النسخة الحالية من كأس القارات للأندية.

بيراميدز كأس العرب الدردير الاهلي

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

مفتي الجمهورية مع محافظ الدقهلية

المفتي يهنئ محافظ الدقهلية بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلم GNLC

دار الإفتاء

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

الست.. منى زكي تروج لفيلمها بإطلالة أنيقة في دبي

منى زكى
منى زكى
منى زكى

للتدفئة في الشتاء.. طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة

طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات

جوائز السوق وعرض جوازة ولا جنازة.. ماذا حدث في مهرجان البحر الأحمر اليوم؟

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد