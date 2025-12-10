نهال طايل تنهار من البكاء بسبب مأساة عم رجب وجحود أولاده

خصص برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة عن معاناة ومأساة الحاج رجب مع جحود أولاده وتخلي أسرته عنه.





وأوضح الحاج رجب أنه جد ولكنه لم يرى أولاده وأحفاده، متابعا: أولادي وزوجتي رفعوا ضدي قضية تمكين.

وأضاف: أولادي جحدوا عليا وحاولت أكثر من مرة التواصل معهم ولكنهم رفضوا التواصل معي، متابعا:"أولادي زعلانين عشان عندي أملاك وسيارة".



وعلقت الإعلامية نهال طايل على الواقعة، قائلة:"ولادك مش خايفين يتعمل فيهم نفس الموضوع".

ودخلت نهال طايل في حالة بكاء على الهواء، قائلة:" بشوف ناس متبهدلين ولما بسألهم ليه بقوا كدا بيقولوا إن أبوهم مات وسابهم..هما مش مدركين الوضع".

