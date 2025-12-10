أسطورة عالمية.. نهال طايل توجه حديثا من القلب للعالمي محمد صلاح

وجهت الإعلامية نهال طايل حديثها للنجم المصري محمد صلاح، قائلة:" في زمن قل فيه اللي يفرح الناس طلع لينا محمد صلاح..ابن بلادنا".



وأضافت نهال طايل خلال تقديمها برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، محمد صلاح عمل المستحيل ليصبح أيقونة لكل شباب مصر والوطن العربي، متابعة: محمد رفع اسم مصر وحكي عن عظمة الفراعنة.



واسترسلت: محمد صلاح ليس مجرد لاعب بل هو أسطورة كبيرة كتب اسمه بحروف من ذهب في أوروبا، تحيه للأسطورة الكبيرة محمد صلاح.

وأكملت: محمد صلاح بدأ من الصفر ونجح واستطاع أن يلمس السماء بالصدق والعزيمة والإصرار.

