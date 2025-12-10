تعرف على الوجهة المحتملة لمحمد صلاح في حالة الرحيل في يناير

أعاد النجم المصري محمد صلاح فتح باب الجدل حول مستقبله داخل نادي ليفربول، بعد تصريحات قوية أعقبت تعادل الفريق أمام ليدز يونايتد، وجّه خلالها انتقادات مباشرة للمدرب آرني سلوت وإدارة النادي، ملمّحًا إلى أن هناك من يدفعه نحو مغادرة ملعب آنفيلد.

ورغم التوتر الحالي، ما تزال أندية الدوري السعودي للمحترفين تراقب الوضع عن كثب، خاصة بعد فشل محاولات ضم اللاعب خلال العام الجاري. وفي هذا السياق، تحدّث الصحفي بن جاكوبس في تصريحات لـ"TalkSport" مؤكدًا أن ليفربول ما زال الأقرب للاحتفاظ بصلاح خلال سوق انتقالات يناير.

وقال جاكوبس إن إدارة ليفربول ترى ضرورة بقاء صلاح حتى نهاية عقده، لكن في حال اتخاذ قرار بالرحيل، يظل نادي الهلال المرشح الأبرز لضم اللاعب، بعد أن حاول بالفعل التعاقد معه قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

كما أوضح أن ناديي القادسية ونيوم يدخلان أيضًا في دائرة الاهتمام. الأول يتمتع بقدرات مالية كبيرة بفضل ملكيته لشركة أرامكو، بينما يستند نادي نيوم إلى دعم استثماري ضخم، تزامنًا مع تأسيسه كجزء من المدينة الرياضية الجديدة المنتظر افتتاحها قبل كأس العالم للأندية.

ويأتي هذا المشهد ليزيد من غموض مستقبل محمد صلاح، في وقت تترقب فيه الأندية السعودية تحركات اللاعب قبل الدخول رسميًا في مفاوضات جديدة.