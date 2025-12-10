الوطنية للانتخابات: تعاملنا مع كافة الشكاوى في اليوم الأول للتصويت بالدوائر الملغاة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في ختام اليوم الأول من التصويت داخل الدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، لاستعراض سير العملية الانتخابية والإجراءات المتخذة لضمان سهولة التصويت وانتظامه.

تذليل جميع العقبات

وأكدت الهيئة أنها تواصل متابعة وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه ممثلي المرشحين داخل لجان الانتخاب، وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة انتخابية تسودها الشفافية والانضباط.

وأوضحت الهيئة أنها تعاملت مع الشكاوى التي وردت إليها على مدار اليوم، وتم تحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يضمن الحفاظ على سير العملية الانتخابية دون تعطيل.

وشددت الوطنية للانتخابات على حرصها الكامل على تمكين كل الناخبين المتواجدين داخل اللجان من الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن اللجان التزمت بالسماح لجميع الناخبين الموجودين داخل نطاقها بالإدلاء بأصواتهم حتى بعد مواعيد الإغلاق الرسمية.