كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ملبورن سيتي يحرم لينجارد من وداعٍ يليق به في دوري أبطال آسيا

لينجارد
لينجارد
مجدي سلامة

انتزع ملبورن سيتي تعادلاً ثميناً بنتيجة 1-1 مع مضيفه نادي سيول الكوري الجنوبي في دوري أبطال آسيا الممتاز يوم الأربعاء، ليحرم بذلك نجم المنتخب الإنجليزي السابق جيسي لينجارد من تحقيق فوزٍ يُنهي به مسيرته التي امتدت لعامين مع النادي الكوري الجنوبي.

وكان لينجارد، الذي تم تأكيد رحيله في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد منح سيول التقدم في الدقيقة 31، لكن البديل تاكيشي كاناموري عادل النتيجة للضيوف قبل 16 دقيقة من نهاية المباراة.

وقال لينجارد: "الأهم هو الفوز، وقد تعادلنا اليوم. شعرتُ أننا كان يجب أن نفوز بالمباراة، لكنهم كانوا قادرين على الفوز أيضاً. لقد كانت مباراة مختلفة تماماً."

وأضاف: “أنا سعيد وحزين في الوقت نفسه. لقد كان هذان العامان فترة رائعة بالنسبة لي، كونتُ خلالها صداقاتٍ تدوم مدى العمر، وكان الجمهور رائعاً معي، إنه لأمر مؤثر للغاية، لكنني مستعد للفصل القادم”.


ووضع مهاجم مانشستر يونايتد السابق فريقه في المقدمة بتسديدة بارعة من مسافة 12 ياردة بعد عرضية متقنة من خط التماس الأيمن بواسطة تشوي جون.

ولكن كاناموري سدد كرة قوية بقدمه اليمنى في الزاوية السفلية لمرمى إف سي سيول في الدقيقة 74، ليُمدد سلسلة ملبورن سيتي الخالية من الهزائم في البطولة إلى أربع مباريات.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ملبورن سيتي إلى 10 نقاط من ست مباريات، متقدمًا بنقطة واحدة على إف سي سيول، الفريق الأسترالي الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب المرحلة الشرقية من الدوري، والتي تضم 12 فريقًا.

وارتقى سانفريس هيروشيما الياباني إلى المركز الثالث، خلف مواطنيه فيسيل كوبي وماتشيدا زيلفيا اللذين لعبا يوم الثلاثاء، برصيد 11 نقطة بعد فوزه 1-0 على شنجهاي شينهوا.


سجل هاياتو أراكي هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، وبهذه النتيجة يتراجع شينهوا إلى المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط. ستتأهل الفرق الثمانية التي أنهت مرحلة الدوري في كل من شرق وغرب آسيا إلى دور الـ 16 في مارس، على أن تقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في أبريل في المملكة العربية السعودية.

ملبورن سيتي سيول الكوري دوري أبطال آسيا جيسي لينجارد

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

انقاص الوزن

نوع خضار شهير جدا يخفض السكر وينقص الوزن

سرطان الرئة

لازم تعرفها.. أعراض غير متوقعة تكشف سرطان الرئة

رائحة العرق

صعبة حتى في الشتاء.. أكلات تسبب رائحة العرق الكريهة وأخرى تعالجها

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

