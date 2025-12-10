ملبورن سيتي يحرم لينجارد من وداعٍ يليق به في دوري أبطال آسيا

انتزع ملبورن سيتي تعادلاً ثميناً بنتيجة 1-1 مع مضيفه نادي سيول الكوري الجنوبي في دوري أبطال آسيا الممتاز يوم الأربعاء، ليحرم بذلك نجم المنتخب الإنجليزي السابق جيسي لينجارد من تحقيق فوزٍ يُنهي به مسيرته التي امتدت لعامين مع النادي الكوري الجنوبي.

وكان لينجارد، الذي تم تأكيد رحيله في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد منح سيول التقدم في الدقيقة 31، لكن البديل تاكيشي كاناموري عادل النتيجة للضيوف قبل 16 دقيقة من نهاية المباراة.

وقال لينجارد: "الأهم هو الفوز، وقد تعادلنا اليوم. شعرتُ أننا كان يجب أن نفوز بالمباراة، لكنهم كانوا قادرين على الفوز أيضاً. لقد كانت مباراة مختلفة تماماً."

وأضاف: “أنا سعيد وحزين في الوقت نفسه. لقد كان هذان العامان فترة رائعة بالنسبة لي، كونتُ خلالها صداقاتٍ تدوم مدى العمر، وكان الجمهور رائعاً معي، إنه لأمر مؤثر للغاية، لكنني مستعد للفصل القادم”.



ووضع مهاجم مانشستر يونايتد السابق فريقه في المقدمة بتسديدة بارعة من مسافة 12 ياردة بعد عرضية متقنة من خط التماس الأيمن بواسطة تشوي جون.

ولكن كاناموري سدد كرة قوية بقدمه اليمنى في الزاوية السفلية لمرمى إف سي سيول في الدقيقة 74، ليُمدد سلسلة ملبورن سيتي الخالية من الهزائم في البطولة إلى أربع مباريات.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ملبورن سيتي إلى 10 نقاط من ست مباريات، متقدمًا بنقطة واحدة على إف سي سيول، الفريق الأسترالي الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب المرحلة الشرقية من الدوري، والتي تضم 12 فريقًا.

وارتقى سانفريس هيروشيما الياباني إلى المركز الثالث، خلف مواطنيه فيسيل كوبي وماتشيدا زيلفيا اللذين لعبا يوم الثلاثاء، برصيد 11 نقطة بعد فوزه 1-0 على شنجهاي شينهوا.



سجل هاياتو أراكي هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، وبهذه النتيجة يتراجع شينهوا إلى المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط. ستتأهل الفرق الثمانية التي أنهت مرحلة الدوري في كل من شرق وغرب آسيا إلى دور الـ 16 في مارس، على أن تقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في أبريل في المملكة العربية السعودية.