دينا الشربيني تدعم الصناعة المصرية في مسلسل «لا تُرَدّ ولا تُستَبدَل»: كل الأزياء صناعة مصرية 100%

في خطوة تعكس دعماً صريحاً وفخوراً للصناعة المصرية، قررت النجمة دينا الشربيني أن تظهر في مسلسلها الجديد «لا تُرَدّ ولا تُستَبدل» الذي يبدأ عرضه اليوم على منصة «شاهد» بإطلالات مصنوعة بالكامل في مصر وتقدمها للجمهور براندات مصرية.



وجاء القرار بعد مناقشات بين الفنانة دينا الشربيني بطلة العمل والمخرجة مريم أبو عوف، حيث أكد الطرفان حرصهما على أن تكون كافة إطلالات دينا الشربيني داخل المسلسل من تصميم مصري، بداية من الملابس مروراً بالأحذية وكذلك الاكسسوارات والحقائب.

تأتي هذه المبادرة محاولة من النجمة دينا الشربيني أن تربط بين رسالة العمل الفني، والدعم الحقيقي للصناعة المحلية.

هذا القرار يأتي في إطار رؤية تشجع على إبراز جودة وتطور صناعة الموضة في مصر، ودعم العلامات التجارية المحلية التي أصبحت تنافس بقوة في المنطقة.



وأكد فريق العمل أن الاختيارات كانت متنوعة ومتجددة، وأن المسلسل سيقدم للمشاهدين صورة مختلفة تماماً عن الأزياء المصرية الحديثة، ما يجعل التجربة الفنية جزءاً من رسالة أكبر لدعم المبدعين ورواد الأعمال المحليين.



وكتبت دينا الشربيني على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»:

متحمسة جداً إنكم تشوفوا أولى حلقات مسلسل لا تُرَدّ ولا تُستَبدَل النهارده على منصة شاهد

وحابة أشارككم قرار أخدته مع المخرجة الجميلة مريم أبو عوف…

قررنا طول المسلسل ألبس بس من براندات مصرية: لبس… شنط… أحذية… وإكسسوارات.

حابة ندعم الصناعة المصرية ونوري الناس قد إيه عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم.

فخورين ببلدنا… وبالناس اللي بتشتغل من قلبها

مسلسل »لا ترد ولا تستبدل»

»لا ترد ولا تستبدل» من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك دينا الشربيني في بطولته أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، وفدوى عابد، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.

ويُعرض مسلسل "لا تُرَدّ ولا تُستَبدَل" بداية من اليوم حصرياً على منصة شاهد.