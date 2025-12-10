قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إقبال متزايد قبل لحظات من إغلاق لجان الاقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد عبد الفتاح

قبل لحظات من إغلاق لجان الاقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بأسوان توافد الناخبين خلال الفترة المسائية على لجان الاقتراع للمشاركة فى العملية الانتخابية.

 وكان الإقبال متزايدا مقارنة بالفترة الصباحية، فى مختلف اللجان. 

وشهدت لجان جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2025، انتظاما فى فتحها حيث تجرى على مدار يومى 10 و11 ديسمبر الجارى داخل 3 دوائر انتخابية بمحافظة أسوان، وذلك بإجمالى 152 لجنة فرعية موزعة على مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو.  

وتضم خريطة اللجان والطاقة التصويتية الدائرة الأولى بمركز أسوان 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 419 ألفا و764 ناخباً ويتنافس فيها 16 مرشحا بينهم سيدة.   

جولة الإعادة 

بينما تشمل الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بطاقة تصويتية قدرها 81 ألفا و435 ناخباً، ويتنافس فيها 17 مرشحا بينهم 3 سيدات.  فى حين تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بعدد ناخبين يصل إلى 336 ألفا و129 ناخباً، ويتنافس فيها 20 مرشحا بينهم سيدتان.  

وكان قد وجه محافظ أسوان باعتبار يومى الأربعاء والخميس  إجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار اللجان الانتخابية، لضمان تهيئة مقرّات جاهزة لاستقبال الناخبين، كما شدد على إعداد جداول دراسية مرنة لتعويض الطلاب وعدم التأثير على انتظام العملية التعليمية. 

 وأكدت المحافظة جاهزيتها للتعامل مع أى جولة إعادة إضافية بالمواعيد المعلنة، حيث أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى حال تكرار الإعادة ستُجرى يومى 3 و4 يناير المقبل.  وينطلق اليوم الأربعاء، تصويت المصريين في الداخل بـ انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى على المقاعد الفردية فقط.  وتُجرى الانتخابات في (30) دائرة مُوزعة على ( 10 ) محافظات، بإجمالي (58) مقعدا. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

