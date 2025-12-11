قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.


وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي أن اتحاد الكرة الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.


جاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

