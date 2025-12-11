قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هلع واعتقالات وارتباك داخل صفوف الجولاني بعد تسريب هذه المعلومات.. فيديو
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين السعودية وفلسطين بربع نهائي بطولة كأس العرب
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟

ليفربول
ليفربول
أحمد أيمن

حسمت 5 أندية مشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، التواجد في دور الـ16 أو الدوري الإقصائي المؤهل لثمن النهائي، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة.

ويتساءل الملايين من عشاق وجماهير كرة القدم عن موقف ليفربول من التأهل، خاصة بعد تدهور نتائجه الأخيرة وغياب نجمه المصري محمد صلاح.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد استبعد من المشاركة في مباراة الريدز الأخيرة أمام انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تصريحاته الغاضبة وانتقاده المدرب الهولندي وإدارة ليفربول.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

شهدت مباريات الثلاثاء، تحقيق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا على إنتر ميلان الإيطالي 1-0، وبرشلونة الإسباني على آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-1، كما فاز بايرن ميونخ الألماني على سبورتنج لشبونة البرتغالي 3-1، وتوتنهام الإنجليزي على سلافيا براج التشيكي 3-0.

كما اقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا غاليا من أرض آيندهوفن الهولندي 3-2، وكذلك فعل مارسيليا الفرنسي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي وبالنتيجة ذاتها.

كما فاز أتالانتا الإيطالي على تشيلسي الإنجليزي 2-1، وموناكو الفرنسي على غلطة سراي التركي 1-0، وبالنتيجة ذاتها عاد اولمبياكوس اليوناني من أرض كيرات ألماتي الكازاخستاني.

أمام يوم الأربعاء، فبخلاف فوز أرسنال على كلوب بروج بثلاثية نظيفة، تعادل بروسيا دورتموند الألماني وبودو جليمت النرويجي 2-2 في نتيجة مفاجئة.

وعاد أياكس الهولندي من أرض كاراباج الأذربيجاني بفوز ثمين بنتيجة 4-2 وكذلك فعل كوبنهاجن الدنماركي الذي عاد من إسبانيا فائزا على فياريال 3-2.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

ضمن ناديا أرسنال وبايرن ميونخ في وقت سابق التواجد في في دور الـ16 أو الدوري الإقصائي المؤهل لثمن النهائي.

وبعد نتائج مباريات الأربعاء في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، انضمت 3 أندية جديدة إلى أرسنال وبايرن ميونخ وهي أندية أتالانتا، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان التي حسمت التواجد في دور الـ16 أو الدور الإقصائي المؤهل لثمن النهائي.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، أما الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين فستتنافس في الأدوار الإقصائية، ويتأهل الفائزون إلى دور الـ 16. 

الأندية التي ضمنت التأهل:

أرسنال - يحتل الصدارة في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

بايرن ميونخ - يحتل الوصافة في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

باريس سان جيرمان - يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

مانشستر سيتي - يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

أتالانتا - يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

