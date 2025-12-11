5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟

حسمت 5 أندية مشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، التواجد في دور الـ16 أو الدوري الإقصائي المؤهل لثمن النهائي، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة.

ويتساءل الملايين من عشاق وجماهير كرة القدم عن موقف ليفربول من التأهل، خاصة بعد تدهور نتائجه الأخيرة وغياب نجمه المصري محمد صلاح.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد استبعد من المشاركة في مباراة الريدز الأخيرة أمام انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تصريحاته الغاضبة وانتقاده المدرب الهولندي وإدارة ليفربول.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

شهدت مباريات الثلاثاء، تحقيق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا على إنتر ميلان الإيطالي 1-0، وبرشلونة الإسباني على آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-1، كما فاز بايرن ميونخ الألماني على سبورتنج لشبونة البرتغالي 3-1، وتوتنهام الإنجليزي على سلافيا براج التشيكي 3-0.

كما اقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا غاليا من أرض آيندهوفن الهولندي 3-2، وكذلك فعل مارسيليا الفرنسي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي وبالنتيجة ذاتها.

كما فاز أتالانتا الإيطالي على تشيلسي الإنجليزي 2-1، وموناكو الفرنسي على غلطة سراي التركي 1-0، وبالنتيجة ذاتها عاد اولمبياكوس اليوناني من أرض كيرات ألماتي الكازاخستاني.

أمام يوم الأربعاء، فبخلاف فوز أرسنال على كلوب بروج بثلاثية نظيفة، تعادل بروسيا دورتموند الألماني وبودو جليمت النرويجي 2-2 في نتيجة مفاجئة.

وعاد أياكس الهولندي من أرض كاراباج الأذربيجاني بفوز ثمين بنتيجة 4-2 وكذلك فعل كوبنهاجن الدنماركي الذي عاد من إسبانيا فائزا على فياريال 3-2.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

ضمن ناديا أرسنال وبايرن ميونخ في وقت سابق التواجد في في دور الـ16 أو الدوري الإقصائي المؤهل لثمن النهائي.

وبعد نتائج مباريات الأربعاء في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، انضمت 3 أندية جديدة إلى أرسنال وبايرن ميونخ وهي أندية أتالانتا، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان التي حسمت التواجد في دور الـ16 أو الدور الإقصائي المؤهل لثمن النهائي.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، أما الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين فستتنافس في الأدوار الإقصائية، ويتأهل الفائزون إلى دور الـ 16.

الأندية التي ضمنت التأهل:

أرسنال - يحتل الصدارة في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

بايرن ميونخ - يحتل الوصافة في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

باريس سان جيرمان - يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

مانشستر سيتي - يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

أتالانتا - يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.